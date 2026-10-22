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Advertorial
Avatar
Editor
 | Ezgi Kaya
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:39

Şehit annelerinin ve eşlerinin ördüğü battaniyeler devlet korumasındaki bebeklere sarıldı

Şehit anneleri ve eşleri tarafından sevgiyle örülen el emeği ürünler, İlk Battaniyem Projesi kapsamında devlet koruması altındaki bebeklere ulaştırıldı.

Avatar
Editor
 Ezgi Kaya
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Şehit annelerinin ve eşlerinin ördüğü battaniyeler devlet korumasındaki bebeklere sarıldı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:39

Evlat acısı yaşayan şehit anneleri ile eşlerinin ellerinden çıkan ve bir annenin şefkatini taşıyan battaniyeler, "İlk Battaniyem Projesi" kapsamında devlet korumasındaki bebeklere örtüldü.

HABERİN ÖZETİ

Şehit annelerinin ve eşlerinin ördüğü battaniyeler devlet korumasındaki bebeklere sarıldı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Şehit ve gazi yakınlarının evlat sevgisiyle ördüğü battaniyeler, devlet korumasındaki bebeklere ulaştırıldı.
Proje kapsamında şehit ve gazi yakınlarının ellerinden çıkan battaniyeler, devlet korumasındaki bebeklere hediye edildi.
"İlk Battaniyem Projesi", evlat acısı yaşayan anneler ve eşlerini, anne şefkatine ihtiyaç duyan bebeklerle bir araya getirdi.
İlk etapta 15 şehit ve gazi yakını katılarak, 0-3 aylık 120 bebeğe ilk battaniyelerinin yanı sıra yelek, hırka ve patik ördü.
Projede hazırlanan ürünler, örgüleri yapan annelerin kendi hayatlarından taşıdığı duygularla anlam kazandı.
Annelerin sevgiyle hazırladığı battaniyeler, Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi ve bakım görevlileri aracılığıyla bebeklere ulaştırıldı.
Projenin, Bağcılar'da başlayıp İstanbul genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

İl Müdürlüğü bünyesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce başlatılan "İlk Battaniyem Projesi", evladını vatan uğruna kaybeden anneler ile eşini şehit verdikten sonra çocuklarını büyüten anneleri ve gazi yakınlarını anne şefkatine ihtiyaç duyan devlet korumasındaki bebekler için bir araya getirdi.

İlk etapta 15 şehit ve gazi yakınının katıldığı çalışmada, devlet korumasındaki 0-3 aylık 120 bebeğe ilk bebeklik battaniyelerinin ulaştırılması hedeflendi. Battaniyelerin yanı sıra bebekler için yelek, hırka ve patikler örüldü.

Projede hazırlanan her ürün, yalnızca bir bebeği sıcak tutan örgü olmaktan öte onu ören annelerin kendi hayatlarından taşıdığı duygularla anlam kazandı. Evladını kaybeden anneler, kendi çocuklarına duydukları sevgiyi ve şefkati hiç tanımadıkları bebeklere ulaştırmak için ilmek atarken, şehit eşleri de çocuklarını büyütürken yaşadıkları annelik duygusunu bu örgülere yansıttı.

Annelerin sevgiyle hazırladığı battaniyeler, devlet koruması altındaki 0-3 aylık bebeklerin kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi. Bebeklerin sağlığının korunması ve hijyen koşullarının gözetilmesi amacıyla anneler, battaniyeleri bebeklere doğrudan vermek yerine bakım görevlilerine teslim etti.

Anneler, camekanın arkasından bakım görevlilerinin battaniyeleri bebeklerin üzerine örtmesini yaşlı gözlerle izledi. Kendi elleriyle ilmek ilmek hazırladıkları battaniyelerin hangi bebeklere ulaştığını gören anneler duygusal anlar yaşadı.

Bağcılar'da başlayan projenin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması hedeflenirken, hazırlanan ürünlerle daha fazla çocuğa dokunulması amaçlanıyor.

Şehit annelerinin ve eşlerinin ördüğü battaniyeler devlet korumasındaki bebeklere sarıldı

"İyilik yapan iki kitleyi bir araya getirdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, AA muhabirine, “İyilik Var” hareketinin 12 Eylül itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatıldığını söyledi.

İstanbul'da kıymetli şehit aileleri ve kıymetli gazi eşleriyle birlikte çok güzel, çok anlamlı bir hizmet ortaya çıkardıklarını anlatan Turan, iki kitleyi "İlk Battaniyem Projesi" kapsamında bir araya getirdiklerini belirtti.

İyilik yapmanın başlı başına özel bir anlam taşıdığını, projeye katkı sunan iki grubun ise kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

“Bir tarafta şehit yakınlarımızın çok kıymetli anneleri, eşleri, kıymetli gazilerimizin eşleri var, bir yandan da bebeklerimiz var. Hayatta bize hatıra kalan çok az bebek ürünü vardır. Bunlardan bir tanesi malumunuz ilk battaniyelerdir. İstedik ki bebeklerimizin ilk battaniyesi, bu 'İyilik Var' projesi kapsamında çok kıymetli şehit ailelerimiz ve gazi ailelerimizle birlikte yapılsın ve kendilerine takdim edelim. Bu gerçekleşti. Burada çok duygusal anlar yaşandı. Çok kıymetli dakikaları birlikte geçirdik.”

Turan, iyilik hareketini farklı alanlarda da sürdürmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu güzel projeyi hayatımıza kazandıran çok kıymetli Bakanımız başta olmak üzere katkı veren tüm çalışanlara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet oldu. İnşallah bunun devamı anlamında da 'İyilik Var' hareketini ve iyiliği ülkemizde, kendi imkanlarımızla geliştirmek için çok farklı alanlarda çalışmaya devam edeceğiz. İyilik varsa biz de varız. İyiliğin asıl içeriğine baktığımızda, iyilik yapanla iyilik yapılan arasındaki bağı kurabilmek önemli.

Bugün de bahsettiğimiz üzere hayatın içinde iki farklı deneyim yaşayan kesimi bu 'İyilik Var' hareketiyle buluşturduk. Bir kısmı hayatı henüz tanımaya başlamış, bir kısmı ise evladını şehit vererek ya da kendisi gazi olarak hayatına devam eden insanlarımız. Bu iki kesimi bir araya getirmek ve bu duyguyu fiiliyata dönüştürmek çok kıymetli bir süreç. Şehitlerimiz bizim her şeyimiz. Onlardan geriye kalan emanetler bizim her şeyimiz. Kıymetli gazilerimiz baş tacımız. Evlatlarımız geleceğimiz. Hayatın içinde bu güzide kitlemizin böyle bir hayırseverlik, güzellik ve iyilik hareketiyle buluşması çok anlamlı. Yüreği ısıtan, insanı merhametli kılan, yumuşatan bir an yaşandığını düşünüyorum."

Şehit annelerinin ve eşlerinin ördüğü battaniyeler devlet korumasındaki bebeklere sarıldı

"Kendi çocuklarıma gösterdiğim sevgiyi bu battaniyeye yansıtmak istedim"

Şehit eşi Didem Erdem ise Bağcılar Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdürü Merve Gül Macit sayesinde haberdar olduğu projenin kendi hayatında da özel bir karşılığı bulunduğunu anlattı.

"Eşim 3 yıl önce şehit olduğunda bebeğim 25 günlüktü, daha minicikti." diyen Erdem, "Ben küçücük çocuklarımı büyüttüm. Onlara gösterdiğim sevgiyi, merhameti aynı şekilde bu battaniyeye yansıtarak annesi babası olmayan çocuklara da kucak olsun istedim. Onları sarmalasın, sarsın istedim. Bu projeye dahil olduğum için çok mutluyum, iyi ki de böyle bir projedeyim. Yetim ve öksüz çocuklara en azından anne hissiyatını yaşatmak istedim." şeklinde konuştu.

Ördüğü battaniyenin ulaşacağı bebeği zaman zaman hayal ettiğini belirten Erdem, ileride kendisini ördüğü battaniyeyle ilişkilendirecek bir çocukla karşılaşmanın kendisini mutlu edeceğini söyledi.

Erdem, "Bazen düşünüyorum, ileride 'Ah bu battaniyeyi sen ördün.' diye biri karşıma çıkarsa çok mutlu olurdum. Onlar adına çok üzgünüm, aynı zamanda devletin kucağında oldukları için de çok çok mutluyum. Devletimiz çok güzel bakıyor çocuklara. Biz de devletimizin desteğiyle beraber böyle bir projede bulunmaktan çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla beraber işliyoruz. Bir projeden daha çok anne sevgisi, anne şefkati, böyle bir aile ortamı oluşturmak istedik onlara. İnşallah battaniyelerimiz sıcacık bir anne şefkati hissettirir." ifadelerini kullandı.

Devlet korumasındaki çocuklara farklı şekillerde destek olunabileceğini dile getiren Erdem, daha fazla kişinin bu tür çalışmalara katılmasını istedi.

Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hayatta herkes eşit şekilde yaşayamıyor. Böyle eksiklikleri olanlara bizde olan merhameti, sevgiyi göstererek onları tamamlayabiliriz ve herkesin böyle bir projeye dahil olmasını çok çok isterim. En azından annesiz babasız kalan çocuklara annesizliği ve babasızlığı hissettirmemiş oluruz. Benim de çocuklarım babasız şekilde büyüyor ama ben onlara babalarının yokluğunu hiç hissettirmemeye çalışıyorum. Umarım herkes bu düşünceyle ilerler ve hiçbir çocuk anne baba hissiyatını yaşamadan büyümez."

"Öksüz büyümenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum"

Şehit annesi Güllü Gölçek de projeye katılmasında kendi çocukluk deneyiminin etkili olduğunu, öksüz büyümenin anlamını bildiğini söyledi.

Gölçek, "Çünkü ben de öksüz büyüdüm. O yüzden çok duygulandım. Hatta evde de battaniyem var, hatta dedim onu da getireyim. Bir de ben hastanede yatarken karşımda hastane, yetimhane, görüyordum ben o çocukları. Ne bileyim, çok üzülüyordum ama böyle bir proje düzenledikleri için de çok mutluyum. Az bir katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana." dedi.

Kendi çocuğuna ördüğü örgülerle bugün devlet korumasındaki çocuklar için hazırladıkları arasında duygusal bir bağ kurduğunu anlatan Gölçek, şöyle konuştu:

“Kendi çocuğumu düşünerek örüyorum. Onda nasıl yapıyorduysam şimdi de aynı, değişen bir şey yok ki. Onlar çünkü muhtaçlar, bir sevgiye, herhangi her şeye muhtaçlar. Tabii ki devletimiz her şeyini karşılıyor ama sonuçta onların da herhangi bir şeye herkes gibi muhtaçlıkları var. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle bir projeye katılmak benim için çok mutlu edici oldu. Güzel bir şey. Bu ördüklerimiz kimsesiz bebekleri sıcak tutacak, onlara da bir anne eli gibi öyle düşünelim. Çünkü her biri bir annenin elinden çıkıyor bu örgüler. Onları sarıp sarmalayacak. İnşallah onlar onları kullandıkça biz de mutlu olacağız.”

Gölçek, hazırladığı battaniyenin hangi bebeğe gideceğini merak ettiğini belirterek, “Acaba bir kız çocuğuna mı gidecek, erkek çocuğuna mı gidecek? Onu sarıp sarmalayacak, onda ısındıkça ben de mutlu olacağım.” ifadelerini kullandı.

Projeye daha fazla kişinin katılmasını isteyen Gölçek, kırık koluna rağmen örgü ördüğünü belirterek, şu çağrıda bulundu:

“Tabii ki bunu duyan, bilen herkesin de projeye katılmasını, bir katkıda bulunmasını isterim. Çünkü yetim çocuklarımıza gidecek bu. Bilmiyorum, bence bu projenin daha genişletilmesi, daha yaygınlaşması çok güzel olur. Eğer ben bu kırık kolumla örebiliyorsam, elinden örgü gelen, yapabilecek olanların da bu projeye katılmasını isterim. Bir yetimimize, herhangi birisine el uzatması çok güzel bir şey olur. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu olacağız inşallah."

"Amacımız, burada gönül bağı kurmak"

Bağcılar Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdürü Uzman Klinik Psikolog Merve Gül Macit ise projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hayata geçirilen "İyilik Var" projesinden ilham alınarak başlatıldığını belirtti.

Macit, "'İyilik Var' projesinden aldığımız ilhamla, İstanbul İl Müdürlüğümüz himayelerinde Bağcılar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak 'İlk Battaniyem Projesi'ni hayata geçirdik. Vatan uğruna kendini feda eden kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin kıymetli anneleriyle birlikte bu projeye başlıyoruz. Bir tarafta evladını kaybeden annelerimiz, diğer tarafta devletimizin koruması altında bulunan, anne şefkatine ihtiyaç duyan bebeklerimiz var. Amacımız, burada bir gönül bağı kurmak ve iki duyguyu birbirine yakınlaştırmak. Bu proje sadece battaniyeden uzak, içinde vefa var, anne sevgisi var, şefkat var, dayanışma var." dedi.

ETİKETLER
#İstanbul
#ömer turan
#Bağcılar
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#İlk Battaniyem Projesi
#Advertorial
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