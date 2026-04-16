2017’de kurulan Tradist, kendisini bölgesel distribütör ve güçlü bir online oyuncu olarak konumlandırıyor. Türkiye’de Herschel, XD Design, Allbirds, Crosley ve Sunnylife markalarının tek distribütörü Tradist, bu markaları lüks departman mağazaları, spor perakende zincirleri, duty-free satış noktaları, B2B platformlar ve e-ticaret kanalları gibi doğru satış ağlarıyla buluşturuyor. Aynı zamanda aralarında Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Moldova ve Kırgızistan’ın da bulunduğu yedi farklı ülkede bölgesel distribütör olarak da faaliyet gösteren Tradist, kuruluşundan bu yana her yıl etkinliğini artırarak lifestyle perakende alanında dikkat çeken bir konuma ulaştı.

HABERİN ÖZETİ Tradist Avrupa'da ilk üçe girdi! 2026'da dijital atılım hamlesi 2017'de kurulan Tradist, Türkiye ve yedi farklı ülkede faaliyet gösteren bölgesel bir distribütör olarak, 2025'i güçlü bir büyüme ile kapatarak ve 2026'da dijitalleşmeye odaklanarak Avrupa'daki en etkili üç distribütör arasında yerini aldı. Tradist, 2025'i cirosal bazda yüzde 70 büyüme ile kapattı ve ürün adedi bazında 100 binin üzerinde satış gerçekleştirdi. Satışların %20'si online kanallardan, %80'i ise bayi ağı aracılığıyla gerçekleşti. 2026 hedefleri arasında ciro bazında %50'nin üzerinde büyüme ve 150 binin üzerinde satış hacmine ulaşmak yer alıyor. 2026'da Herschel ve Allbirds markaları için Türkiye operasyonlarına özel e-ticaret siteleri devreye alınacak. Online kanalın toplam satışlardaki payını %40'a çıkarmayı hedefliyor. Türki Cumhuriyetlerde marka varlığını güçlendirerek bölgenin güçlü online oyuncularından biri olmayı amaçlıyor.

'MARKALARIMIZIN AVRUPA’DAKİ EN ETKİLİ ÜÇ DİSTRİBÜTÖRÜ ARASINDA YER ALIYORUZ'

Tradist olarak 2025’i cirosal bazda yüzde 70 gibi oldukça güçlü bir büyüme oranıyla kapattıklarını söyleyen Tradist’in Kurucusu ve CEO’su Sabri Can Acarsoy, bu performansın hem marka portföyünün doğru konumlandırılması hem de satış kanallarının dengeli şekilde yönetilmesinin önemli bir sonucu olduğunu kaydetti. “Ürün adedi bazında baktığımızda ise yıl boyunca 100 binin üzerinde satış gerçekleştirdik ve operasyonel anlamda ölçeğimizi belirgin şekilde büyüttük. Satış dağılımımıza baktığımızda, bu hacmin yaklaşık yüzde 20’sini online kanallar üzerinden, yüzde 80’ini ise güçlü bayi ağımız aracılığıyla gerçekleştirdik. Bu yapı, bir yandan geleneksel perakende kanallarındaki etkinliğimizi korurken diğer yandan dijital tarafta da sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturduğumuzu gösteriyor” diyen Acarsoy, elde ettikleri bu sonuçlar sayesinde, iş birliği yaptıkları markalar özelinde Avrupa’daki en etkili üç distribütör arasında yer alma başarısını yakaladıklarını söyledi.

'ONLİNE KANALIN PAYINI YÜZDE 40’A ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

2026’ya bakıldığında ise benzer bir büyüme ivmesini koruyarak ilerlemeyi hedeflediklerini kaydeden Acarsoy sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda ciro bazında yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme ve toplamda 150 bin adedin üzerinde satış hacmine ulaşmayı planlıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda özellikle satış kanallarımızın çeşitliliğini artırmaya ve markalarımızın erişimini daha geniş bir coğrafyaya yaymaya odaklanıyoruz. Bu yılın en önemli öncelik başlıklarından biri ise online kanal olacak. Çok yakın bir zamanda Herschel (Herschelsupplyco.com.tr) ve Allbirds (Allbirds.com.tr) markalarımızın Türkiye operasyonlarına özel e-ticaret sitelerini devreye alacağız. Bu yatırımlar sayesinde doğrudan tüketiciye ulaşma kapasitemizi artırarak dijital tarafta çok daha hızlı bir büyüme yakalayacağız. Bu kapsamda toplam satışlarımız içinde online kanalın payını iki katına çıkararak yüzde 40 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hızlandığı bir dönemde bu dönüşümün, markalarımızın bilinirliğine ve erişilebilirliğine de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

TÜRKİ CUMHURİYETLERDE GÜÇLÜ BİR OYUNCU

Aynı zamanda yurt dışı operasyonlarını da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Acarsoy, özellikle Türki Cumhuriyetlerde marka varlığını daha görünür ve sürdürülebilir hale getirmek istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda bölgedeki tüm önemli e-ticaret platformlarında aktif şekilde yer alarak sadece bir distribütör değil, aynı zamanda bölgenin güçlü bir online oyuncularından biri haline gelmeyi amaçladıklarını kaydeden Acarsoy, bu stratejinin, önümüzdeki dönemde uluslararası büyüme performanslarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.





'TÜKETİCİ ARTIK ÜRÜNÜN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLERİ, YAŞAM TARZINI SATIN ALIYOR'

Son olarak perakende sektörünü ve satın alma davranışlarını yakından etkileyen trendlerden de bahseden Acarsoy, son yıllarda küresel perakende sektöründe oldukça belirgin bir yön değişimi yaşandığını söyledi. Sektörün artık yalnızca ürün odaklı bir yapıdan uzaklaşarak; deneyim sunan, çok kanallı erişim sağlayan ve sürdürülebilirlik yaklaşımını merkeze alan markalar etrafında şekillendiğini ifade eden Acarsoy, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugünün tüketicisi yalnızca bir ürünü satın almakla yetinmiyor; aynı zamanda o ürünün temsil ettiği değerleri, hikâyeyi ve yaşam tarzını da sahiplenmek istiyor. Özellikle sürdürülebilirlik odağının güçlenmesiyle birlikte bu yaklaşım çok daha görünür hale geldi. Bu dönüşümde Z kuşağı ve milenyallerin etkisi oldukça belirleyici. Bu yeni dönemde sürdürülebilir materyal kullanımı, zamansız tasarım anlayışı ve günlük kullanım kolaylığı; tüketicinin karar sürecinde en belirleyici kriterler arasında yer alıyor. Aynı şekilde çok amaçlı kullanılabilen ve uzun ömürlü ürünlere yönelim de her geçen yıl daha da artıyor. Bizim portföyümüzde yer alan Herschel, XD Design ve Allbirds gibi markalar da tam olarak bu yeni lifestyle tüketici profilinin beklentilerine karşılık veren güçlü örnekler arasında yer alıyor. Bu markalar; tasarım, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik dengesini aynı anda sunmalarıyla yeni nesil perakende yaklaşımının merkezinde konumlanıyor.”

TRADİST HAKKINDA

Tradist, 2017 yılında kurulan, merkezi İstanbul’da bulunan ve yedi farklı ülkede faaliyet gösteren bölgesel bir distribütördür. Global ölçekte öne çıkan markaların şık, fonksiyonel, sürdürülebilir ve özgün ürünlerini pazara sunma konusunda uzmanlaşan Tradist’in ürün portföyü; çanta, ayakkbı, aksesuar ve müzik-pikap gibi lifestyle kategorileri kapsamaktadır. Tradist, Türkiye’de Herschel, XD Design, Allbirds, Crosley ve Sunnylife markalarının tek distribütörü olarak; bu markaları lüks departman mağazaları, spor perakende zincirleri, duty-free satış noktaları, B2B platformlar ve e-ticaret pazar yerleriyle buluşturmaktadır.