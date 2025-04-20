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 | Selahattin Demirel

Türk deri sektörü Antalya’da dünya ile buluşuyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen ve dünya moda takviminde kendine özel bir yer edinen Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı, 18-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

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Türk deri sektörü Antalya’da dünya ile buluşuyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 15:46

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Leather & Fur Fashion Show, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Kaya Palazzo Golf Resort Belek’te moda dünyasının önde gelen profesyonellerini bir araya getirecek. Yerli ve yabancı birçok alıcıyı bir araya getiren bu etkinlik, sadece bir fuar değil; aynı zamanda uluslararası iş birliklerinin doğduğu ve güçlü bağların kurulduğu özel bir moda platformu olarak öne çıkıyor.

Deri ve Deri Mamulleri sektörünün 2024 yılında 1,52 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve 11,8 dolarlık kilogram başına ihracat değeri ile Türkiye'nin en değerli dördüncü sektörü olduğunu belirten TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, Antalya'da düzenlenen fuarın da sektörün ihracatı açısından son derece önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Türk deri sektörü Antalya’da dünya ile buluşuyor

Türk deri sektörünün Rusya ve Ukrayna arasında gerginliğin yanında Avrupa'daki yavaşlamanın etkisiyle son yıllarda istenilen büyümeyi gerçekleştiremese de her zaman dünyada çok önemli bir yeri olduğuna işarete eden Sarıgül, "Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı, bu ihracat potansiyelini daha da artırmayı hedefleyen, doğrudan ticaret bağlantılarının kurulduğu ve katma değerli iş birliklerinin doğduğu özel bir platform olma özelliği taşıyor. Fuar kapsamında, farklı ülkelerden gelen nitelikli satın almacılar, zincir mağaza temsilcileri ve butik sahipleriyle Türk üreticiler arasında yüzlerce ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Katılımcılar, deri konfeksiyonda tasarım, kalite ve sürdürülebilir üretim açısından Türk üreticilerinin geldiği noktayı yakından görme fırsatı bulacak." dedi.

Türk deri sektörü Antalya’da dünya ile buluşuyor


Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı’nın sadece bir ticari etkinlik olmadığını, aynı zamanda Türk deri ve kürk modasının uluslararası vitrine çıktığı bir sahne olduğunu kaydeden Sarıgül, "Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz bu önemli etkinlik sayesinde, sektörümüze yeni pazarlar kazandırmayı ve ihracatımızı daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Bu platform, kalıcı ticari ilişkilerin kurulduğu, kültürel bağların güçlendiği çok özel bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.” diye konuştu.

1.300’ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLENİYOR

Fuara 20'nin üzerinde ülkeden katılım ve 1.300’ün üzerinde alıcı beklendiğini söyleyen Sarıgül, şöyle devam etti:
"Antalya, deri sektörü için adeta bir buluşma merkezi haline geldi. Trendler burada belirleniyor, bütün dünyaya buradan ürün gidiyor. Bizim ana pazarımız kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya ve Ukrayna olsa da özellikle tasarım ve tedarik gücümüz ile son yıllarda yeni pazarlara da açılmaya başladık. Özellikle Amerika pazarı son dönemde en fazla önem verdiğimiz yerlerin başında geliyor. Ana pazarlarımızda yaşadığımız kaybı alternatif pazarlarla telafi etmeye çalışıyoruz."

Türk deri sektörü Antalya’da dünya ile buluşuyor

İhracatta kurlar konusunda yaşanılan sıkıntının tüm sektörde yakından hissedildiğini ve işçilik artışları ile kurlardaki artışın uyumlu olmadığını kaydeden Sarıgül, bu durumun tüm pazarlarda rekabetçilik açısından kendilerini son derece zorladığını vurguladı. Deri ve kürkün Türkiye'nin en değerli ihracat kalemleri arasında olduğunu hatırlatan Sarıgül, ihracatın tekrar artışa geçmesi için ilgili bakanlıklardan teşvik ve destek beklentilerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

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