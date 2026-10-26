Üç Ülke, Beş Sanatçı, Ortak Bir Hikâye: “the Major Exhıbıtıon – Echoes Of Humanıty” Ankara’da Sanatseverlerle Buluşuyor

Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’dan beş ressam ve heykeltraşın eserlerinin yer aldığı "The Major Exhibition – Echoes of Humanity (İnsanlığın İzleri)" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin küratörü Rahmi Çöğendez, "Üç ülkeden beş sanatçıyı ağırlamanın inanılmaz gururunu yaşıyorum. Türkiye’de böyle bir köprü kurabilmekten son derece mutluyum. Türkiye’de böyle bir sergi gerçekten kolay kolay yaşanmaz ama Ankara’nın sanatın da başkenti olması yolunda çabalıyoruz" dedi.

Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’dan beş sanatçıyı bir araya getiren "The Major Exhibition – Echoes of Humanity (İnsanlığın İzleri)" sergisi, Bilkent Center Özel Müzayede Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Rahmi Çöğendez’in küratörlüğünde, RC Art Projects ve RC Art Collection iş birliğiyle düzenlenen sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide Azerbaycan’dan ressamlar Senan Eynullayev ve Nazrin Khalafova ile heykeltıraş Rahib Qarayev, Gürcü ressam Giorgi Melikidze ve Ukraynalı ressam Aleksandr Melnikov eserleriyle yer aldı.

Resepsiyonla başlayan sergi programı, canlı trio müzik dinletisiyle devam etti. Sanatçılar ve serginin küratörü Rahmi Çöğendez, sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çöğendez, serginin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene, yılın en güzel sergilerinden birine ev sahipliği yapıyoruz. Üç ülkeden beş sanatçıyı ağırlamanın inanılmaz gururunu yaşıyorum. Buradaki eserlerin hepsi gerçekten çok özgün ve dünya çapında üne sahip sanatçılara ait. Türkiye’de böyle bir köprü kurabilmekten son derece mutluyum. Bir özelliği daha var: Yarın bininci müzayedemizi yapacağız. Türk Eğitim Vakfı yararına da yapılacak şeyler var. Bu bakımdan çok mutlu ve gururluyum. Bu serginin gerçekten izlenmesi gerekiyor. Yalnızca sergiden bir esere sahip olmak için değil, gönül gezdirmek için de geldiğinizi istiyoruz. Türkiye’de böyle bir sergi gerçekten kolay kolay yaşanmaz. Ama Ankara’nın sanatın da başkenti olması yolunda çabalıyoruz. Tabii ki bu etkinliğin bugünlere gelmesindeki en büyük mimar da sevgili eşim."

Rahmi Çöğendez’in ardından söz alan eşi Yüle Çöğendez de "Gerçekten çok güzel bir açılışımız var. Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan’dan harika sanatçılarımız var. Herkesi bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

"ÜÇ ÜLKENİN ÇOK ÜNLÜ RESSAMLARIYLA AYNI SERGİDE YER ALMAK BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL"

Azerbaycanlı heykeltıraş Rahib Qarayev, sergiye davet ettiği için Rahmi Çöğendez’e teşekkür ederek, "Çok güzel bir sergi düzenledi. Ben 16 heykelle katıldım. Üç ülkenin çok ünlü ressamlarıyla aynı sergide yer almak benim için çok güzel. Tabloların hepsi birbirinden güzel" diye konuştu.

Azerbaycan’dan sergiye katılmak üzere gelen ressam Nazrin Khalafova, sergide yer almaktan ve ülkesini temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Khalafova, "Bu sergiye katılmak benim için çok büyük bir şeref. Bu serginin bir parçası olmak ve burada Azerbaycan’ı temsil etmek de çok büyük, gurur verici bir hadisedir. Başta Rahmi Bey olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Üç ülkenin aynı yerde sergi açması çok güzel. Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna zaten birbirine çok yakın, dost ülkeler. Güzel sanatlarımızın farklı alanlarda birleşmesi çok güzel. Böyle etkinliklerde yer almaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNALI RESSAMIN ÇOK GÜZEL RESİMLERİ VAR, DAHA KLASİK TARZDA"

Azerbaycanlı ressam Senan Eynullayev de serginin çok güzel olduğunu ifade ederek, serginin küratörü Rahmi Çöğendez’e teşekkür etti. Eynullayev, "Her ülkenin kendine özgü bir tarzda resimleri var. Herkesi bu sergiye davet ediyorum. Ukraynalı ressamın çok güzel resimleri var, daha klasik tarzda. Gürcistanlı ressam Giorgi Melikidze çok yakın arkadaşımdır. Masal temalı, masal konulu çok güzel resimleri var. Benim çalışmalarım da gördüğünüz gibi kendime özgü. Biraz esprili, daha çok figüratif resimler" diye konuştu.

Gürcü ressam Giorgi Melikidze ise sergide yer almaktan duyduğu mutluluğu ve onuru dile getirdi. Serginin küratörü Rahmi Çöğendez’e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Melikidze, "Gerçekten çok güzel sanatçılar bir arada. Çok güzel bir açılış, çok ilgi çekiyor" dedi. Eserlerinin üretim sürecine ilişkin de bilgi veren Melikidze, "Ben renkten başlıyorum. Her şey tamamen hayal gücüyle başlıyor. Daha sonra renklere eklemeler yaparak eserlerimde çok güzel bir dünya yaratıyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi 19 Kasım'a kadar görülebilecek.