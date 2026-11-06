Vestel Elektronik’in brüt kârı üçüncü çeyrekte %52 arttı! Verimliliğe odaklandı, FAVÖK’te pozitife geçti

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirketin satış gelirleri, temmuz-eylül döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 azalarak 24,9 milyar TL oldu. Satış gelirlerindeki sınırlı gerilemeye karşın kârlılık göstergelerinde belirgin bir iyileşme kaydedildi.

İkinci çeyrekte 3,6 milyar TL olan brüt kâr, üçüncü çeyrekte yüzde 52,8 artarak 5,4 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kâr marjı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti. Marj, ikinci çeyreğe göre 8 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,7 puan iyileşti.

FAVÖK YENİDEN POZİTİFE DÖNDÜ

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), ikinci çeyrekteki eksi 1,4 milyar TL seviyesinden üçüncü çeyrekte 908 milyon TL’ye çıktı. Böylece son üç çeyrekte negatif seyreden FAVÖK yeniden pozitife dönerken, FAVÖK marjı yüzde 3,6 oldu.

Vestel CEO’su Gökhan Sığın, üçüncü çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Vestel Beyaz Eşya’nın ardından Vestel Elektronik’te de üçüncü çeyrek sonuçlarımız, hacim yerine değer ve kârlılığı merkeze alan dönüşüm programımızın somut etkilerini göstermesi açısından önemli. Satış gelirlerimiz önceki çeyreğe yakın seviyede gerçekleşirken brüt kâr marjımızdaki 8 puanlık iyileşme ve FAVÖK’ün yeniden pozitife dönmesi, attığımız adımların doğru yönde olduğunu ortaya koyuyor. Maliyet disiplini, verimlilik ve kârlı büyüme odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki net zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı. Grup şirketi Vestel Beyaz Eşya da geçen hafta açıkladığı sonuçlarda, üçüncü çeyrek FAVÖK’ünün 1,6 milyar TL ile yeniden pozitife döndüğünü bildirmişti.

