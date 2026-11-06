TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Advertorial
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:47

Vestel Elektronik’in brüt kârı üçüncü çeyrekte %52 arttı! Verimliliğe odaklandı, FAVÖK’te pozitife geçti

Vestel Elektronik, 2026’nın üçüncü çeyreğinde brüt kârını önceki çeyreğe göre yüzde 52,8 artırarak 5,4 milyar TL’ye çıkardı. Son üç çeyrekte negatif seyreden FAVÖK, 908 milyon TL ile yeniden pozitife dönerken FAVÖK marjı yüzde 3,6 oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Vestel Elektronik’in brüt kârı üçüncü çeyrekte %52 arttı! Verimliliğe odaklandı, FAVÖK’te pozitife geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:47

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını ’nda (KAP) açıkladı. Şirketin satış gelirleri, temmuz-eylül döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 azalarak 24,9 milyar TL oldu. Satış gelirlerindeki sınırlı gerilemeye karşın kârlılık göstergelerinde belirgin bir iyileşme kaydedildi.

İkinci çeyrekte 3,6 milyar TL olan brüt kâr, üçüncü çeyrekte yüzde 52,8 artarak 5,4 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kâr marjı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti. Marj, ikinci çeyreğe göre 8 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,7 puan iyileşti.

FAVÖK YENİDEN POZİTİFE DÖNDÜ

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), ikinci çeyrekteki eksi 1,4 milyar TL seviyesinden üçüncü çeyrekte 908 milyon TL’ye çıktı. Böylece son üç çeyrekte negatif seyreden FAVÖK yeniden pozitife dönerken, FAVÖK marjı yüzde 3,6 oldu.

Vestel Elektronik’in brüt kârı üçüncü çeyrekte %52 arttı! Verimliliğe odaklandı, FAVÖK’te pozitife geçti

Vestel CEO’su Gökhan Sığın, üçüncü çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Vestel Beyaz Eşya’nın ardından Vestel Elektronik’te de üçüncü çeyrek sonuçlarımız, hacim yerine değer ve kârlılığı merkeze alan dönüşüm programımızın somut etkilerini göstermesi açısından önemli. Satış gelirlerimiz önceki çeyreğe yakın seviyede gerçekleşirken brüt kâr marjımızdaki 8 puanlık iyileşme ve FAVÖK’ün yeniden pozitife dönmesi, attığımız adımların doğru yönde olduğunu ortaya koyuyor. Maliyet disiplini, verimlilik ve kârlı büyüme odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki net zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı. Grup şirketi Vestel Beyaz Eşya da geçen hafta açıkladığı sonuçlarda, üçüncü çeyrek FAVÖK’ünün 1,6 milyar TL ile yeniden pozitife döndüğünü bildirmişti.
 

ETİKETLER
#favök
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret Aş
#Gökhan Sığın
#Vestel Beyaz Eşya
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.