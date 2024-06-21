%25 zam oranı ve 9.yargı paketinin konuşulduğu Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmesi bekleniyor

21 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:33



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin uzaması durumunda tatil tarihi ileri bir zamana ertelenebilir.

MECLİS NE ZAMAN TATİL OLACAK, HANGİ TARİHTE KAPANACAK?

Anayasa’nın 93’üncü Türkiye Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5.maddesine göre Türkiye Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü kapanması bekleniyor.

Meclis’in gündemindeki görüşmelerin uzaması durumunda tatil tarihi ertelenebilir.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI SINIRI NE ZAMAN BİTECEK?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

9.yargı paketinde; hükümlülerin öğretim hakkı kapsamının genişletilmesi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavında soru ve konularının artırılması, casusluk düzenlemesi, öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri yılın son altı ayından doğacak enflasyona göre zam alacak. Temmuz ayında alacakları zam miktarı haziran ayının enflasyonuna göre belirlenecek.