e- YDS İngilizce sınavı saat kaçta başlıyor, ne kadar sürüyor?

21 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 09:47

21 Aralık Cumartesi günü uygulanacak olan e- YDS sınavına binlerce kişi katılacak. Adaylar ise e- YDS sınavının başladığı ve biteceği saati araştırmaya başladı.

Bugün ÖSYM tarafından uygulanacak olan e- YDS sınavı belirli merkezlerde uygulanacak. Binlerce kişinin katılacağı sınava kısa süre kala çıkılacak saat gündeme geldi.

E-YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bugün uygulanacak olan e- YDS sınavı için yapılan duyuru şöyle olmuştu:

21 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/12 (İngilizce)sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"Adalet Bakanlığı sınavları 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla yapılacak. Sınavlar için 173 bina ve 2 bin 609 salon kullanılacak. Elektronik Yabancı Dil Sınavı 4 ilde, 5 bin 267 adayın katılımıyla düzenlenecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 359 aday bu haktan yararlanmış olacak. Sınavlara 172 engelli aday katılacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 9 bin 315 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."