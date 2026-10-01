Ankara’da ekim ayının ilk günlerinde elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler belli oldu. 1-3 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan programda birçok ilçedeki farklı bölgeler için çeşitli saat aralıkları yer aldı. Ankara’nın başta Keçiören, Çankaya, Etimesgut olmak üzere birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. 1-2-3 Ekim Ankara elektrik kesintisi ne kadar sürecek, elektrikler ne zaman gelir? İşte Ankara elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim ilçe ve mahalleleri…

Özetle

HABERİN ÖZETİ 1-2-3 Ekim Ankara elektrik kesintisi listesi 2026 ilçe ve mahalleleri açıklandı Ankara'da 1-3 Ekim 2026 tarihleri arasında çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Ankara elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim, Kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında uygulanacaktır. Ankara elektrik kesintisi 1 Ekim, Elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler arasında Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle bulunmaktadır. Her ilçe ve mahalle için farklı tarihlerde ve saatlerde kesintiler planlanmıştır. Kesinti süreleri ve detaylı mahalle bilgileri metinde belirtilmiştir.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2-3 EKİM 2026

Ankara’da elektrik kesintileri 1, 2 ve 3 Ekim 2026 tarihlerinde uygulanacak. Programda her üç gün için farklı ilçe ve bölgeler ile farklı saat aralıkları yer alıyor. İşte Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler:

AKYURT

Akyurt'ta 1 Ekim 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Atatürk, 15 Temmuz Kızılay Millî İrade, Ahmetadil, Gazi Mustafa Kemal, Şehit Adem Yavuz ve Kumrular cadde ve sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında Çankırı, Duru, Mimar Sinan, Konutlar, 76, 80, Peçenek, 88, 91, Kapaklı, Yunus Emre, Merkez, Bağlaryolu, 86, 81, Teberik, 92, Betek ve Güzellihisar bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11 ve 1637/1 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Başçavuş, Ahmetadil, Şehit Macit Ağca, Yaprak, Ballıbaba, Bağlar, Seyran, Yağcıoğlu Fehmi Efe ve 174 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 17.15 arasında Kuyucak, Karatepe, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmenkaya, Yeşilöz, Yeniçöte, Hançılı, Demirtaş, Yılanlı, Akçataş, Şemsettin, Beykavağı, 2. Oyumiğde, Hasayaz, Elecik, Koyunbaba, Tavşancık, Yüzbey, Kınık, Karahöyük, 1., Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Sırıklı, Atatürk ve Gündoğmuş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatlerde Karagüney ve Karacalar bölgelerinde de kesinti yapılacaktır.

3 Ekim'de saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmetadil, 2101, 1538 Cadde, 2100 ve 1538 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Ayrıca aynı gün saat 09.00 ile 10.30 arasında Ahmetadil, İstiklal, 1904, 2002, 2004, 2004/1, 2001, 1998, 1997, 1997/1, 1989, 1990, 1969, 2000, 1901, 1999, 1999/1, 1996 ve 1991 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

ALTINDAĞ

Altındağ'da 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Hacı Bayram Veli bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 14.00 ile 15.30 arasında Şehit Serdar Koçak, 302, 453, 303, 364, 454, 456, 457, 308, 455, 305, Şehit Eyüp Öksüz, 471, Şehit Harun Aydın, 467, Karapürçek, 306 ve 470 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 10.30 arasında 496 bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Karapürçek, 506, 508, 2034/1, 2044/3, 2034, 509, 512, 2029, 507, 2037, 2035 ve 2032 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 16.00 ile 17.30 arasında 451/2, Şehit Eyüp Öksüz, 452, 454/1, 458, 407, 461, Şehit Mehmet Özler, 457, Şehit Harun Aydın, 482, 459, 479, Onural Şeref Bozkurt, Şehit Ali Rıza Altın, 467, Şehit Savaş Batu, 398, Şehit Ferhat Muratoğlu ve 451/1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 11.00 ile 13.00 arasında 1135, 1154, 1148, 1181/1, 1131 ve 1109/1 bölgelerinde kesinti olacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Peçenek ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Sakızağacı, Kavaklı Yolu, 1749, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmetadil, 2101, 1538 Cadde, 2100 ve 1538 bölgelerinde de elektrik kesintisi olacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı'nda 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yukarıulucak bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Bağcılar, Dere Aydoğmuş, Döğmeci, Çulhalar, Camiyaka, Kadıköy, Bıyıklar ve Arkutça bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dere ve Taşhanlar bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Dibecik bölgesinde kesinti yapılacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya'da 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Gazi Mustafa Kemal, Ali Suavi ve Parmak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Akhisar, Bayraklı, İkizdere, Koza 1, Tutumlu, Ulubey, Vedat Dalokay, Zülfikar, Sabah, 211, 212, Gezegen ve Boyabat bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 15.30 ile 17.30 arasında Atatürk, 15 Temmuz Kızılay Millî İrade, Ahmetadil, Gazi Mustafa Kemal, Şehit Adem Yavuz ve Kumrular bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında Yavrucuk Küme, Yavrucuk ve Gökçehüyük bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında Adnan Kahveci, Dişbudak, Tıp Fakültesi, Önder, Bilge Kaan, Bilgin, Yağız, Barış, Serçeli, Küçükbağcı, Seyran, İlker, Bekir Pehlivan, Güzin, Mavili, Yeşildere, Karadut, Ihlamur, Ömer Seyfettin, Yaşar Doğu, Kalan, Asarkaya, Adil Yalman, Sakin, Kurşuncu Ali, Kozalak, Palamut, Şahin, Sungur Orman, Taşlı Arkaç, Seyit Özgürlük, Şahinkoç, Uzungil, Avanos, Roketçiler, Çavuş Ali, Osman Kurt, Özgür, Yorgunoğlu, Mazı, Elmas, Kazan, Kargalı, Şehit Nejat Uzun, Alaylı, Farabi, İnceoğlu, Yiğit, Ceviz, Mert, Şehit Miraç Yıldırım, 513, Huzur, Taşlık, Çobanlı, İbni Sina, Çağdaş, Köksal, Karacahasan, Meslek, Mimar Sinan, Cihan, Aysun, Yasemin, Helvacı, Petir, Ahmet Dikeç, Dağ, Taşçılar, Karabayır, Kuşburnu, Cansever, Ardacık, ASKİ Pompa İstasyonu Tatlıca, Kabadayı, Sungur, Çamlık, Vefalı, Akça, Ekili, Demet, Şehit Coşkun Elber, Sütlüce, Konut Kur, Ekin, Aydoğan, Kayalı 1, Pancar, Duman, Üzümlü, Desen, Nar, Orman, Soğulçak Orman, Ölmez, Yunus Emre, Atlıyol ve Koza bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 18.00 arasında Şehit H. Temel Kuğuoğlu ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Şehit Meryem Yılmaztürk, 19, 18, 10 ve Bosna Hersek bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11 ve 1637/1 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 14.30 ile 17.00 arasında Güzelyalı, Şair Nefi, Hoşdere, Şehit Mahir Turan ve Reşat Nuri bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 14.30 arasında Dr. Nefi Erarslan, Kahya Kadir, 314, Çavdarlı, Merkez, Çavdarlı Kuzuluk Sitesi, Şaban Üstün, Cehennem Ağzı Mağaraları, 1 Nolu İstasyon, 1 Nolu Kahya Kadir ve Hasan Canver bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 11.30 arasında Karahamzalı, Avni Akyol, 17, D 260, Cumhuriyet Afşar, Ahihoboz, 11, Atatürk, 8/1, 4302, 4348, 26, Davdanlı, 18, 8/1, 23, 12, 4334, 7, Abazlı, 15, Şadırvan, 2, Fatih Sultan Mehmet, 3, 20, 5, 50, Karapınar, 4308, 4339, Köseli, 4305, 4322, 43, 49, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Sakarya, 4335, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, Gözde Bahçeevleri, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, Beynam Çiftliği, 131, Ankara, 148, 140, Bağlar, 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, 1, Akçaali, 144, 24, 4360, 146, 4324, 4359, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, 163, Merkez Mahallesi, 145, 4317, Çorum 2, Karahasanlı, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, Evciler, Kömürcü, 4357, Taşkent, 4358, 4200, 23, Beynam, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar, Çavuşlu, 150, 137, Serhat Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Dostlar Çiftliği ve Tolköy bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 12.00 arasında 2472, Meksika, 2473/1, 2475, 2463 ve 2474 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 2071, 2070, 2072, 1979, 2067 ve 1961 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında 1591, 1572, 1590 ve 1550 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 15.30 ile 17.30 arasında 1560 ve 1581 bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında 1604 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Başçavuş, Ahmetadil, Şehit Macit Ağca, Yaprak, Ballıbaba, Bağlar, Seyran, Yağcıoğlu Fehmi Efe ve 174 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

ÇUBUK

Çubuk'ta 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Hacı Bayram Veli bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında Saraycık bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında Yeşilkent 1 ve Kızılek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Yeşilkent 1 ve Yeşilkent bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.15 ile 17.15 arasında Kargın Küme bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Ovacık, saat 14.00 ile 16.00 arasında Sarıkoz bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 17.15 arasında Üniversite, Yenice Yolu Sağ, 321, 498, Merkez Küme, 325 ve 326 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Yiğitli bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Peçenek ve Yakuphasan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında Karataş bölgesinde kesinti olacaktır.

Saat 09.15 ile 17.15 arasında Süper, Tuğba 10, Ankara, Tuğba 15, Harmanyolu, Ortayol, Yayla 20, Yayla 21, Yayla 22, Çayyolu, Abide, Seralar, Karaağaç, Yayla 23, Yayla 19, Yayla 18, Ganimet, Yayla 24, Mücadele, Güldarpı Küme Evleri, Vekil, Ahi Evran, Şefkat, İstiklal ve Ebu Hanefi bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı saatlerde Kuyucak, Karatepe, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmenkaya, Yeşilöz, Yeniçöte, Hançılı, Demirtaş, Yılanlı, Akçataş, Şemsettin, Beykavağı, 2. Oyumiğde, Hasayaz, Elecik, Koyunbaba, Tavşancık, Yüzbey, Kınık, Karahöyük, 1, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Sırıklı, Atatürk ve Gündoğmuş bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

Elmadağ'da 1 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Adnan Kahveci, Dişbudak, Tıp Fakültesi, Önder, Bilge Kaan, Bilgin, Yağız, Barış, Serçeli, Küçükbağcı, Seyran, İlker, Bekir Pehlivan, Güzin, Mavili, Yeşildere, Karadut, Ihlamur, Ömer Seyfettin, Yaşar Doğu, Kalan, Asarkaya, Adil Yalman, Sakin, Kurşuncu Ali, Kozalak, Palamut, Şahin, Sungur Orman, Taşlı Arkaç, Seyit Özgürlük, Şahinkoç, Uzungil, Avanos, Roketçiler, Çavuş Ali, Osman Kurt, Özgür, Yorgunoğlu, Mazı, Elmas, Kazan, Kargalı, Şehit Nejat Uzun, Alaylı, Farabi, İnceoğlu, Yiğit, Ceviz, Mert, Şehit Miraç Yıldırım, 513, Huzur, Taşlık, Çobanlı, İbni Sina, Çağdaş, Köksal, Karacahasan, Meslek, Mimar Sinan, Cihan, Aysun, Yasemin, Helvacı, Petir, Ahmet Dikeç, Dağ, Taşçılar, Karabayır, Kuşburnu, Cansever, Ardacık, ASKİ Pompa İstasyonu Tatlıca, Kabadayı, Sungur, Çamlık, Vefalı, Akça, Ekili, Demet, Şehit Coşkun Elber, Sütlüce, Konut Kur, Ekin, Aydoğan, Kayalı 1, Pancar, Duman, Üzümlü, Desen, Nar, Orman, Soğulçak Orman, Ölmez, Yunus Emre, Atlıyol ve Koza bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Defne, Ilıca, Özgür, Ağahan, Erdem 1, Efe, Ankara Samsun Asfaltı, Gürbüz, Karaaslan, Zümrüt, Onur, Çiğdemli, Adnan Kahveci, Asmalı, Koruyolu, Yasemin, Eren, Erdoğan 2, Şehit Cengiz, Bayram Aracı, Günaydın, Muşmula, Zeki Demir, 19 Mayıs, Yardım, İpekçi, Hasan Tahsin, Kavaklıpınar ve Barış bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.30 ile 16.30 arasında Şan, Sağlık, Cumhuriyet, Soğukpınar, Hüner, Avcı, Güneş, Hamza Öz­tekin, Arif Çalış, Ahududu, Ardıçpınar ve Osman Pehlivan bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 205, 214, Taş, 207, Fevzi Çakmak, Fatih, Fatih 2, 276, 275, 204, Fatih 6, 219, 259, 261, 263, 259/1, 233, 198, 213, 254, 265, 260, 271, 278, 267, 255, 272, 253, 279, 236, 264, 247, 248, 210, 222, Belardı Mevkii, 208, Ergenekon 1, 273, 257, 202, Fatih 7, Fatih 1, 217, 221, 209, Fatih 3, 211, 102, Bağlarbaşı 1, 258, Köybağı 3, Fatih 4, 269, Bağlarbaşı, Fatih 5, 216, Malazgirt, Ergenekon ve 215 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 13.30 ile 16.30 arasında Lale 1, Nergiz, Sabit, 19 Mayıs, Fetih, Karanfil, Cengiz, Gül, Bülent Ecevit ve Namık Kemal bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 11.30 arasında Karahamzalı, Avni Akyol, 17, D 260, Cumhuriyet Afşar, Ahihoboz, 11, Atatürk, 8/1, 4302, 4348, 26, Davdanlı, 18, 23, 12, 4334, 7, Abazlı, 15, Şadırvan, 2, Fatih Sultan Mehmet, 3, 20, 5, 50, Karapınar, 4308, 4339, Köseli, 4305, 4322, Sakarya, 43, 49, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Sakarya, 4335, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, Gözde Bahçeevleri, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, Beynam Çiftliği, 131, Ankara, 148, 140, Bağlar, 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, 1, Akçaali, 144, 24, 4360, 146, 4324, 4359, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, 163, Merkez Mahallesi, 145, 4317, Çorum 2, Karahasanlı, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, Evciler, Kömürcü, 4357, Taşkent, 4358, 4200, 23, Beynam, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar, Çavuşlu, 150, 137, Serhat Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Dostlar Çiftliği ve Tolköy bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Barış, Varlık, Cumhuriyet, Tekin, Dağ, Çarkaz, Fetih, Namık Kemal, Papatya, Fatih, Zekai, Vezirpınar, Pürlü Dede, Hüseyin Özcan, Kuzubaşoğlu, Cengiz, Yaprak, Çınar, İnönü, Susam, Uğurlu, Şan, Nergiz, Güç, Sümbül, Çırçır, Baysal, Haydar Manav ve Okul bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 13.30 ile 16.30 arasında Cumhuriyet, İpek, Arif Çalış, Kale, Keskin, Yahya Kemal, Gün, Selen, İnönü, Çiğdem, Meslek, Konur, Ömer Kurt ve Derya bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut'ta 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Üç Şehitler ve 1. TBMM bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 11.30 arasında Ayaş Ankara Yolu bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında 1613, 1630, Şehit Ferhat Uçak, 1624, 1649 ve 1611 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında 1626, 1624, 1627, 1630, 1628 ve 1629 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 4067, 4070, 4068, Semerkand, 4057 ve 4058 bölgelerinde kesinti olacaktır.

Aynı saatlerde 1362, 1356, 1365, 1360, 1366, 1364, 1361, Çambayırı, Karatuz ve 1366/1 bölgelerinde de elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 15.00 ile 16.45 arasında Etimesgut bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı saatlerde 1063, Aynalı, 1058, 1059, 1065, 1057, Bağlıca, 1061, 1071, 1067, Höyük, Yalınkılıç ve Çayırlı bölgelerinde de elektrik kesintisi olacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 ile 12.30 arasında Gezer, Soğullu, Kıran, Hakimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Akgül, Tepebaşı, Kalemköy, Kınık ve Seydi Ali Reis bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 11.00 arasında Bağlıca, Belpınarı, 1138, 1144, Karatuz, 1366/1 ve 1140 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Şehit Hikmet Özer, Zirve, Etimesgut, 2258, Kızılelma, 2255, Göçmen, 2259 ve 2256 bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 09.00 ile 11.00 arasında 1133, 1167, 1148, 1131, 1147, 1162 ve Karatuz bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında Zirve ve Kızılelma bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı saatlerde İşTurkuaz ve Karatuz bölgelerinde de elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında 4438 ve Fuzuli bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

GÖLBAŞI

Gölbaşı'nda 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Yavrucuk Küme, Yavrucuk ve Gökçehüyük bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Kızılkoyunlu, Haymana, Soğulca, Batı Kısım, Yeşilyurt, Esen, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Karakaya ve Karayavşan bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında A, Aşağı, Yolun Altı Çekirdeksiz, Yukarı Yassıhüyük, Yeniköseler, Aşağı Yassıhüyük, Çevik, Yukarı Sazlar, Orta Yassıhüyük, Aşağı Sazlar, Kıranharmanı ve Sazlar Mevsimlik İşçiler bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 09.30 ile 11.30 arasında Karahamzalı, Avni Akyol, 17, D 260, Cumhuriyet Afşar, Ahihoboz, 11, Atatürk, 8/1, 4302, 4348, 26, Davdanlı, 18, 23, 12, 4334, 7, Abazlı, 15, Şadırvan, 2, Fatih Sultan Mehmet, 3, 20, 5, 50, Karapınar, 4308, 4339, Köseli, 4305, 4322, Sakarya, 43, 49, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Sakarya, 4335, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, Gözde Bahçeevleri, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, Beynam Çiftliği, 131, Ankara, 148, 140, Bağlar, 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, 1, Akçaali, 144, 24, 4360, 146, 4324, 4359, Söğütözü Mevkii, Fatih Caddesi, 163, Merkez Mahallesi, 145, 4317, Çorum 2, Karahasanlı, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, Evciler, Kömürcü, 4357, Taşkent, 4358, 4200, 23, Beynam, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar, Çavuşlu, 150, 137, Serhat Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Dostlar Çiftliği ve Tolköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören'de 1 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında 298, 1493, Ahmet Şefik Kolaylı, 1472, 1473, 1496, 1474, 1502, 1491, 1475, Şehit Bülent Cengiz, 1497, 277, 1495, 1498, 1470, 1433, 1511, Şehit Mustafa Erciğez, 1494, 1487, 1465 ve 1481 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 17.00 ile 18.00 arasında 1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 308, 307, 1470 ve 298 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında Adnan Kahveci, Dişbudak, Tıp Fakültesi, Önder, Bilge Kaan, Bilgin, Yağız, Barış, Serçeli, Küçükbağcı, Seyran, İlker, Bekir Pehlivan, Güzin, Mavili, Yeşildere, Karadut, Ihlamur, Ömer Seyfettin, Yaşar Doğu, Kalan, Asarkaya, Adil Yalman, Sakin, Kurşuncu Ali, Kozalak, Palamut, Şahin, Sungur Orman, Taşlı Arkaç, Seyit Özgürlük, Şahin Koç, Uzungil, Avanos, Roketçiler, Çavuş Ali, Osman Kurt, Özgür, Yorgunoğlu, Mazı, Elmas, Kazan, Kargalı, Şehit Nejat Uzun, Alaylı, Farabi, İnceoğlu, Yiğit, Ceviz, Mert, Şehit Miraç Yıldırım, 513, Huzur, Taşlık, Çobanlı, İbni Sina, Çağdaş, Köksal, Karacahasan, Meslek, Mimar Sinan, Cihan, Aysun, Yasemin, Helvacı, Petir, Ahmet Dikeç, Dağ, Taşçılar, Karabayır, Kuşburnu, Cansever, Ardacık, ASKİ Pompa İstasyonu Tatlıca, Kabadayı, Sungur, Çamlık, Vefalı, Akça, Ekili, Demet, Şehit Coşkun Elber, Sütlüce, Konut Kur, Ekin, Aydoğan, Kayalı 1, Pancar, Duman, Üzümlü, Desen, Nar, Orman, Soğulçak Orman, Ölmez, Yunus Emre, Atlıyol ve Koza bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Barışyolu, 236 ve Şehit Veli Kara bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Atış, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, Zühtü Bey, 1072, Şehit Ahmet Yılmaz, Doğangün, Dadaş, Anavatan, Özyurt, Arlı, Kaplan, 1077, Gülbaba, 1113 ve Kozluca bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 05.00 ile 06.30 arasında 1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu/13 ve Cabatobası bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Sakızağacı, Kavaklı Yolu, 1749, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MAMAK

Mamak'ta 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 817 ve Sultan Fatih bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 15.00 arasında Adnan Kahveci, Dişbudak, Tıp Fakültesi, Önder, Bilge Kaan, Bilgin, Yağız, Barış, Serçeli, Küçükbağcı, Seyran, İlker, Bekir Pehlivan, Güzin, Mavili, Yeşildere, Karadut, Ihlamur, Ömer Seyfettin, Yaşar Doğu, Kalan, Asarkaya, Adil Yalman, Sakin, Kurşuncu Ali, Kozalak, Palamut, Şahin, Sungur Orman, Taşlı Arkaç, Seyit Özgürlük, Şahinkoç, Uzungil, Avanos, Roketçiler, Çavuş Ali, Osman Kurt, Özgür, Yorgunoğlu, Mazı, Elmas, Kazan, Kargalı, Şehit Nejat Uzun, Alaylı, Farabi, İnceoğlu, Yiğit, Ceviz, Mert, Şehit Miraç Yıldırım, 513, Huzur, Taşlık, Çobanlı, İbni Sina, Çağdaş, Köksal, Karacahasan, Meslek, Mimar Sinan, Cihan, Aysun, Yasemin, Helvacı, Petir, Ahmet Dikeç, Dağ, Taşçılar, Karabayır, Kuşburnu, Cansever, Ardacık, ASKİ Pompa İstasyonu Tatlıca, Kabadayı, Sungur, Çamlık, Vefalı, Akça, Ekili, Demet, Şehit Coşkun Elber, Sütlüce, Konut Kur, Ekin, Aydoğan, Kayalı 1, Pancar, Duman, Üzümlü, Desen, Nar, Orman, Soğulçak Orman, Ölmez, Yunus Emre, Atlıyol ve Koza bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Doğukent, Ceriklide/1, Kuzayyurt, Sarıyaka, Baraklı ve Küme Evler bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında 1197, 1211, 1203, 1209 ve 2400 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında 1198, 1210, 1222, 1223, 1224, Şehit Fahrettin Poyraz, 1195, 1193 ve Abdullah Dilaver Argun bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında 525, 526, 534, 521, 542, 540, 446/2, 530, 532, 533, 518, 529, 524, 531, 541, 538 ve 494 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında 520/1, Şehit Yasin Kaya, 521, 508, 494, 512, 520, 513, 515, 518, Natoyolu, 516, 524, 514, 537 ve 522 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 16.00 ile 17.30 arasında 559, Yusuf Sağlık, 560, 561, 565, 566, 569, 563, 556, 555, 558, 570, 564, 1138 ve 562 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında 738, 737, 581, 735, 723/5, 551, 724, Şehit Halil Ulaş Yıldırım, 723, 722/1, 580 ve 558 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİNCAN

Sincan'da 1 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Su Arıtma Tesisleri, 2203, 2202, Tatlar Köyü, Anayurt, Gökler ve Sincan Doğal Besi Çiftliği bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 11.00 ile 12.00 arasında Olukpınar, Kervan, Yenihisar, Türkoğlu Ali Ağa, Alagöz, Aktepe, Yelken, Alıç, Aşkım, Türkay, Yediveren, Yolluk, Yunus, Taşdemir, Akbağ, Üzüm, Şemdinli, Tünel ve Turabi bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 10.30 arasında Ihlamur, Kınalı, Birol, Kale, Muttalip, Dereyayla, Metin, Irmak, Gülhane, Tophane, Karasu ve Recep bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 13.30 ile 15.00 arasında Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00 ile 20.00 arasında Osmaniye ve Yeni Yerleşim bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 11.30 arasında Fırat ve Ay bölgelerinde kesinti olacaktır.

Saat 14.30 ile 15.30 arasında Yaz bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Necip Fazıl, Yağmur, Kazım Karabekir, Güröz, Çoğlu Mahallesi, Fırat, Hanımeli ve Ergenekon bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında 1602, 1625, 1705, 1610, 1622, 1613, 1609, 1630, 1632, Çimşit, 1633, 1611, 1602, 2436, Uluç Ali Paşa, Yeni Peçenek, Saraycık, Çiçektepe, 1649, 1609, 1646, 1601, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1626, 1612, 1618, 1619, 1606, Ahi Mesud ve 1601 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

YENİMAHALLE

Yenimahalle'de 1 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Bozcaada ve Polatlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.00 ile 10.30 arasında 2086, 2028, Şehit Burak Abik­ebahşi, 2091, 2091 Aşağı Emek Konut Sitesi ve 2030 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 13.30 ile 15.00 arasında 1983 Sokak Arı Kovanı 5 Sitesi, 1984 Oley İş 2 Sitesi, Kılıçarslan, 2110, 1904, 1987, 1983 ve Şehit Burak Abikebahşi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında 2028 Barış 2 Sitesi, 2030, 2029, Haydarcan Kılıçdoğan ve 2033 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 15.30 ile 17.00 arasında 2014, 2013, 2021 Sokak Kardelenler Sitesi, 2012 Sokak Saygınlar Sitesi, 2012, 1904 ve 2015 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Şenol, Polatlı ve Baytek bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında 2110, 2111, 2107 Sokak Botanik Sitesi, 2109, 2108, 1940 ve 2107 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 14.00 ile 15.30 arasında 2108, 2112, 2111, 1940 ve Kılıçarslan bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Saat 16.00 ile 17.30 arasında 1940, 2100, 2101 ve 2102 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Göl, Demirci, Merkez, Kılcan, Yayla, Isırganlı, Hıdır­oğlu, Davutoğlu ve Sarıahmet bölgelerinde kesinti olacaktır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 3958, 3956 ve 3959 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 10.30 ile 15.30 arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet ve Kalem bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Göl, Demirci, Merkez, Kılcan, Yayla, Isırganlı, Hıdır­oğlu, Davutoğlu ve Sarıahmet bölgelerinde yeniden elektrik kesintisi yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 10.30 arasında Ahmetadil, İstiklal, 1904, 2002, 2004, 2004/1, 2001, 1998, 1997, 1997/1, 1989, 1990, 1969, 2000, 1901, 1999, 1999/1, 1996 ve 1991 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında 1877, 1870, 1871, 1872, 1875, 1879, 1876, 1878, 1874, 1873, Alınteri ve 1869 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 13.30 ile 15.00 arasında 1884, 1892, 1891, 1889, 1888, 1887, 1886, Prof. Dr. Engin Arık, 1902, 1899, 1900, 1898, 1897, 1896, 1894, 1893, 1904, 1901, 1885, 1872, 1890 ve 1193 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.