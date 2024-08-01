1 Ağustos 2024 YAŞ Kararları'na göre Metin Tokel'in rütbesi yükseldi

01 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:46

Aslen Kocaelili olan Tokel, Gümüşhane'de doğdu. Kara Harp Okulu'nun ardından askeri kariyeri hızla yükseldi.

METİN TOKEL KİMDİR?

1961 tarihinde dünyaya gelen Metin Tokel, 1 Ağustos 2024 YAŞ kararlarına göre orgeneralliğe getirildi.

1983 yılında Kara Harp Okulunu tamamlayan Tokel, 1984'te Topçu ve Füze Okulunu bitirdi.

1995'te Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu.

2003'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etti.

Bu rütbede olduğu zaman süreci olan 2003-2006 tarihleri arasında Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği askerî danışmanlığı, 2006-2011 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri daire başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı yaptı.

2012 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası 34. Hudut Tugayı komutanlığı, 2014-2015 arası Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı, 2015-2016 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı yaptı.

2016'da 3. Piyade Tümeni komutanlığına atandı ve 2017 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. 2019'da NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

2021 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti komutanlığına atandı.

2023 yılında 2. Ordu komutanlığına getirildi.

2024 yılında Orgeneralliğe yükseltildi.