1. dönem ne zaman sona eriyor? 15 tatilin başlayacağı tarih gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

12 Aralık 2024 18:10 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 18:14

Kış aylarının kendini göstermeye başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin gözleri dönem sonu ara tatiline çevrildi. 15 tatil ya da sömestr tatili olarak bilinen ara dönemin başlayacağı tarih merak konusu oldu.

2024 - 2025 eğitim​ öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ilk olarak Kasım ayında 9 günlük ara tatil yaptı. Öğrenci ve veliler sıradaki tatil olan 15 tatilin ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı. 15 TATİL NE ZAMAN? 2024 - 2025 1. Eğitim dönemi 18 Ocak’ta sona erecek. Bu yılki sömestr yani ara tatil ise resmi olarak 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü ise resmi olarak sona erecek. 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Resmi tatilin 31 Ocak’ta sona ermesinin ardından 2024-2025​ eğitim öğretim yılındaki 2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitimde 2. dönemin karneleri 20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak. Bununla birlikte de 3 aylık yaz tatili süreci başlayacak. Sıkça Sorulan Sorular Sömestr tatili kaç gün? 15 gün hafta sonları ile birlikte 19 gün. İlgili Haberler Pedagojik formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için yeni dönem 2025’te başlıyor 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatiline geri sayım