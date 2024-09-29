1 Ekim'de açılacak olan meclisin gündemini ekonomi oluşturuyor

29 Eylül 2024 13:03 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:07

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı 1 Ekim Salı günü başlayacak. Meclis gündemindeki öncelikli konu ekonomi olurken İlk hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Sonrasında ise 2025 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunulacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9.Yargı Paketinin görüşüleceği 3.Yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi​, 1 Ekim Salı günü açılış töreninin ardından ilk mesaisine 2 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

MECLİS’TE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına 1 Ekim Salı günü yapılacak törenle başlamasıyla beraber ilk mesai 2 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Geçen yasama yılında birinci bölümünde yer alan maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

Çalışmalarını tamamlayan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu ile TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporlar da Genel Kurul gündemine alınarak görüşülecek.

Meclisin ilk mesaisinde gündemi ekonomi oluşturacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan​, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

MECLİSİN İKİNCİ EKONOMİ BAŞLIĞI NE OLACAK?

Meclis'in ikinci ekonomi başlığında 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin de ekim ayında Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 2025 yılı bütçe kesin hesap kanunu için görüşmeler ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

MECLİSİN GÜNDEMİNDE YER ALAN ORTA VADELİ PROGRAMIN ALT BAŞLIKLARI NELER?

Meclis, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program kapsamındaki kanuni düzenlemeler için de mesai yapacak.

Orta Vadeli Program kapsamında kanuni düzenleme yapılacak alt başlıklar ise şu şekilde;

Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

Otomatik Katılım Sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

İş Kanununda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Sosyal güvenlik mevzuatı, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak.

İcra ve iflas mevzuatı günün şartları göz önüne alınarak güncellenecek.

Yeşil dönüşüm sürecinde rekabet gücünü korumak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) etkilerini en aza indirmek ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik karbon fiyatlandırma mekanizması tesis edilecek.

Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.

KİT yönetim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.

Salı ve çarşamba günü Mecliste grubu bulunan bazı siyasi partilerin grup toplantılarını gerçekleştirmesi bekleniyor.