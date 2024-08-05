1 Litre benzinin fiyatına indirim geliyor! Akaryakıt indirimi gece yarısından itibaren geçerli olacak

05 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:00

Benzine indirim yolda! Akaryakıt fiyatlarında tabelaların değişeceği tarih belli oldu

Benzine indirim yolda! Akaryakıt fiyatlarında tabelaların değişeceği tarih belli oldu

Brent petrol fiyatlarındaki değişikliğin ardından 5 Ağustos benzin fiyatlarında da gerileme oluyor.

Otomobil sahiplerinin heyecanla beklediği akaryakıt indiriminde gelişme yaşanırken ne zamandan itibaren geçerli olacağı da gündeme geldi.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI, NE ZAMAN OLACAK 2024?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik meydana gelirken 1 lira 73 kuruş indirim geliyor. İndirimle beraber benzinin litresinin 43 ila 44 TL arasında değişmesi bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI KAÇ TL 5 AĞUSTOS?

5 Ağustos günü benzin fiyatları İstanbul Avrupa'da 45.20 TL olurken Anadolu'da 45.08 TL oldu.

Ankara benzinin fiyatı 45.76 TL olurken İzmir'de 46.19 TL'den satılıyor.

İstanbul Avrupa'da motorin 43.64 TL iken Anadolu Yakası'nda 43.57 TL'den satışa çıkacak.

Ankara'da 44.24 ve İzmir'de 44.75 TL'den satılıyor.

1 LT BENZİN KAÇ TL OLACAK?

Bu geceden itibaren geçerli olması gereken indirim 1 lira 73 kuruş olurken 5 Ağustos günü İstanbul Avrupa'da benzinin fiyatı 45.20 TL.

İndirimin gelmesinin ardından benzin fiyatlarındaki değişiklik şehirlere göre farklılık gösterecek.