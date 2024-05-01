1 Mayıs 2009 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanıyor

01 May 2024 12:50 - Güncelleme : 01 May 2024 12:25

Osmanlı döneminde 1 Mayıs, Selanik ve İstanbul'da işçiler tarafından kutlanmaya başlandı. Ancak resmi olarak kutlanması, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında gerçekleşti. 1 Mayıs hakkında tüm detaylar haberimizde!

Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de Ankara'da resmi olarak İşçi Bayramı olarak kutlandı.

İlk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te gerçekleşti.

Türkiye'de 1 Mayıs'ın tarihi, 1977 yılında Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylarla da karanlık bir döneme tanıklık etti.

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında meydandakilere ateş açılması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından, 12 Eylül askeri darbesinin etkisiyle 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlanması yasaklandı.

Yıllar sonra, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" adı altında tekrar resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, Türkiye'de yeniden coşkuyla kutlanmaya başlandı.

Bu tarih, işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele ruhunu simgeliyor.