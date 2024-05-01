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01 May 2024 12:50 - Güncelleme : 01 May 2024 12:25

1 Mayıs 2009 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanıyor

İşçi sınıfının mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, uzun bir geçmişe sahip. İlk kez Avustralya ve ABD'deki işçilerin talepleriyle başlayan bu bayram, nasıl ve ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1 Mayıs 2009 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanıyor

Osmanlı döneminde 1 Mayıs, Selanik ve İstanbul'da işçiler tarafından kutlanmaya başlandı. Ancak resmi olarak kutlanması, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında gerçekleşti. 1 Mayıs hakkında tüm detaylar haberimizde!

Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de Ankara'da resmi olarak İşçi Bayramı olarak kutlandı.

İlk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te gerçekleşti.

Türkiye'de 1 Mayıs'ın tarihi, 1977 yılında Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylarla da karanlık bir döneme tanıklık etti.

1 Mayıs 2009 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanıyor - 1. Resim

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında meydandakilere ateş açılması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından, 12 Eylül askeri darbesinin etkisiyle 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlanması yasaklandı.

Yıllar sonra, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" adı altında tekrar resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, Türkiye'de yeniden coşkuyla kutlanmaya başlandı.

Bu tarih, işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele ruhunu simgeliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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