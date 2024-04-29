29 Nisan 2024 16:04 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:26
1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle borsa kapalı olacak
Vatandaşlar tarafından 1 Mayıs'ta borsa kapalı mı olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Borsası'nda işlem yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak.
Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs'ta borsaların kapalı olup olmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Vatandaşlar özellikle İstanbul Borsa'nın hizmet durumunu merak ediyor.
Ülkemizde kutlanan diğer resmi tatillerde olduğu gibi 1 Mayıs'ta da borsalar kapalı olacak.
2 Mayıs Perşembe günü ise borsalar tekrardan işlem görmeye devam edecek.
Borsaların haricinde kamu kurumları, okullar ve bankalar da bu tarihte hizmet vermeyecek.
Özel sektörde ise 1 Mayıs'ın tatil olup olmayacağı konusunda kurumunuzdan açıklama talep etmelisiniz.
Bazı şirketler 1 Mayıs tarihinde çalışanlarına izin verirken bazıları ise normal çalışma düzenini sürdürmeyi tercih ediyor.
Kaynak: TGRT HABER