1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle borsa kapalı olacak

29 Nisan 2024 16:04 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:26

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak.

Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs'ta borsaların kapalı olup olmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Vatandaşlar özellikle İstanbul Borsa'nın hizmet durumunu merak ediyor.

Ülkemizde kutlanan diğer resmi tatillerde olduğu gibi 1 Mayıs'ta da borsalar kapalı olacak.

2 Mayıs Perşembe günü ise borsalar tekrardan işlem görmeye devam edecek.

Borsaların haricinde kamu kurumları, okullar ve bankalar da bu tarihte hizmet vermeyecek.

Özel sektörde ise 1 Mayıs'ın tatil olup olmayacağı konusunda kurumunuzdan açıklama talep etmelisiniz.

Bazı şirketler 1 Mayıs tarihinde çalışanlarına izin verirken bazıları ise normal çalışma düzenini sürdürmeyi tercih ediyor.