1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bayrak asılmaz

29 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:13

Dünyanın dört bir tarafında 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye'de de kutlanan gün kapsamında vatandaşlar bayrak asılıp asılmayacağını merak ediyor.

Resmi bayram günleri arasında yer alan 1 Mayıs tarihinde bayrak asılmaz.

Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 17. Maddesine göre "İşyeri, konut vb. özel yerlere, Milli Bayramda, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma

günlerinde 7'nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir."

Bayrak asılan tarihler ise şöyle:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü