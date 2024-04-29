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29 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:13

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bayrak asılmaz

1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak Türkiye'de kutlanıyor. Vatandaşlar "1 Mayıs'ta bayrak asılır mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca vatandaşlar hangi tarihlerde bayrak asıldığını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü&#039;nde bayrak asılmaz

Dünyanın dört bir tarafında 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye'de de kutlanan gün kapsamında vatandaşlar bayrak asılıp asılmayacağını merak ediyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bayrak asılmaz - 1. Resim

Resmi bayram günleri arasında yer alan 1 Mayıs tarihinde bayrak asılmaz. 

Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 17. Maddesine göre "İşyeri, konut vb. özel yerlere, Milli Bayramda, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma
günlerinde 7'nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bayrak asılmaz - 2. Resim

Bayrak asılan tarihler ise şöyle:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Kaynak: TGRT HABER
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