29 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:13
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bayrak asılmaz
1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak Türkiye'de kutlanıyor. Vatandaşlar "1 Mayıs'ta bayrak asılır mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca vatandaşlar hangi tarihlerde bayrak asıldığını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Dünyanın dört bir tarafında 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.
Türkiye'de de kutlanan gün kapsamında vatandaşlar bayrak asılıp asılmayacağını merak ediyor.
Resmi bayram günleri arasında yer alan 1 Mayıs tarihinde bayrak asılmaz.
Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 17. Maddesine göre "İşyeri, konut vb. özel yerlere, Milli Bayramda, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma
günlerinde 7'nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir."
Bayrak asılan tarihler ise şöyle:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
Kaynak: TGRT HABER