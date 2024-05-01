01 May 2024 15:16 - Güncelleme : 01 May 2024 15:19
1 Mayıs günü kapalı yolların yarından itibaren tekrar açılması bekleniyor
İstanbul’da 1 Mayıs Çarşamba günü kutlanan Emek ve Dayanışma Günü kapsamında trafiğe kapatılan yolların yarından itibaren tekrar açılması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler düzenlendi ve İstanbul Valiliği tarafından belirlenen güzergahlarda trafiğe kapatma uygulandı. Peki, yollar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Kaynak: TGRT Haber