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01 May 2024 15:16 - Güncelleme : 01 May 2024 15:19

1 Mayıs günü kapalı yolların yarından itibaren tekrar açılması bekleniyor

İstanbul’da 1 Mayıs Çarşamba günü kutlanan Emek ve Dayanışma Günü kapsamında trafiğe kapatılan yolların yarından itibaren tekrar açılması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler düzenlendi ve İstanbul Valiliği tarafından belirlenen güzergahlarda trafiğe kapatma uygulandı. Peki, yollar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1 Mayıs günü kapalı yolların yarından itibaren tekrar açılması bekleniyor

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kentin belirli bölgelerinde trafik düzenlemeleri yapılacağını açıklamıştı. Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, trafiğe kapatılacak yolları demir bariyerlerle ve dubalarla kapatarak, cadde ve sokaklara araç girişine izin vermemişti. Bu durum, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirmişti. Yollar tekrar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde!

Şimdiye kadar trafiğe kapatılan yolların yarından itibaren tekrar normal trafiğe açılması bekleniyor.

İstanbul'da yaşayanlar ve işleri için bu güzergahları kullanmak zorunda olanlar, normal trafiğe açılma saatlerini merakla bekliyorlar.

1 Mayıs günü kapalı yolların yarından itibaren tekrar açılması bekleniyor - 1. Resim

Bu sayede kentteki trafik akışının normale dönmesi ve günlük hayatın aksamadan devam etmesi sağlanacak.

İstanbul Valiliği'nin yapacağı resmi bir açıklama ile hangi saatlerde yolların tekrar trafiğe açılacağı netlik kazanacak.

Bu durum, İstanbul'da yaşayan ve çalışan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: TGRT Haber
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