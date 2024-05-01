1 Mayıs günü kapalı yolların yarından itibaren tekrar açılması bekleniyor

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kentin belirli bölgelerinde trafik düzenlemeleri yapılacağını açıklamıştı. Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, trafiğe kapatılacak yolları demir bariyerlerle ve dubalarla kapatarak, cadde ve sokaklara araç girişine izin vermemişti. Bu durum, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirmişti. Yollar tekrar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde!

Şimdiye kadar trafiğe kapatılan yolların yarından itibaren tekrar normal trafiğe açılması bekleniyor.

İstanbul'da yaşayanlar ve işleri için bu güzergahları kullanmak zorunda olanlar, normal trafiğe açılma saatlerini merakla bekliyorlar.

Bu sayede kentteki trafik akışının normale dönmesi ve günlük hayatın aksamadan devam etmesi sağlanacak.

İstanbul Valiliği'nin yapacağı resmi bir açıklama ile hangi saatlerde yolların tekrar trafiğe açılacağı netlik kazanacak.

Bu durum, İstanbul'da yaşayan ve çalışan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor.