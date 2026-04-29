1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketlerinin 1 Mayıs 2026 tatil ve dağıtım durumları belli oldu

1 Mayıs kargolar kapalı mı açık mı olduğu merak ediliyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. Bu tarihte lojistik sektöründe faaliyet gösteren birçok kargo firması hizmetlerine ara verecek. Şubelerde işlem yapılmayacak, dağıtım süreçleri duracak ve teslimatlar gerçekleştirilmeyecek. Vatandaşların gönderi ve teslimat planlarını bu takvime göre düzenlemeleri gerekiyor. Özellikle gönderi yapmak isteyenlerin işlemlerini tatil öncesine denk getirmesi önem taşıyor. 1 Mayıs kargolar tatil mi? İşte 1 Mayıs’ta kargoların tatil durumu…

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 00:49

Türkiye genelinde her yıl olarak kabul edilen , 2026 yılında da kamu ve özel sektörün büyük bölümünü etkiliyor. Bu kapsamda kargo şirketlerinin çalışma düzeni de değişiklik gösteriyor.

2026 yılında 1 Mayıs resmi tatili nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma düzeninde değişiklikler yaşanacak.
1 Mayıs kargolar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için kargo firmaları şubelerini kapalı tutacak ve gönderi kabulü ile dağıtım süreçleri askıya alınacak.
1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?&nbsp;Vatandaşların kargo işlemlerini planlarken tatil gününü dikkate alması, gönderi yapmak isteyenlerin ise işlemleri 30 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar tamamlaması öneriliyor.
1 Mayıs Yurtiçi kargo açık mı? 1 Mayıs günü standart kargo dağıtımı yapılmıyor ve adres teslimatları gerçekleştirilmiyor.
1 Mayıs kargolar açık mı? PTT Kargo'da bazı şubelerde sınırlı gönderi kabulü yapılabilse de genel dağıtım hizmeti tatil nedeniyle yapılamıyor.
Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo gibi özel firmalar 1 Mayıs günü tüm birimlerini kapalı tutuyor ve hizmet vermeye 2 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlıyor.
1 MAYIS KARGOLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelinde operasyonlar büyük ölçüde durduruluyor. Kargo firmaları bu tarihte şubelerini kapalı tutarken, hem gönderi kabulü hem de dağıtım süreçleri askıya alınıyor. Bu uygulama, geçmiş yıllardaki düzenlemelerle paralel şekilde sürdürülüyor ve sektör genelinde ortak bir çalışma planı uygulanıyor.

Vatandaşların bu süreçte kargo işlemlerini planlarken tatil gününü dikkate alması gerekiyor. Özellikle gönderi yapmak isteyenlerin 30 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları öneriliyor. Aksi halde gönderilerin işleme alınması ve dağıtıma çıkması tatil sonrasına kalıyor ve teslimat sürelerinde gecikmeler yaşanabiliyor.

1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPIYOR MU?

Resmi tatil kapsamında 1 Mayıs günü standart kargo dağıtımı yapılmıyor. Kargo şirketleri bu tarihte aktif dağıtım faaliyetlerini durdururken, adres teslimatları da gerçekleştirilmiyor. Şubelerin kapalı olması nedeniyle hem bireysel hem de kurumsal gönderiler işlem görmeden bekletiliyor.

PTT Kargo tarafında ise bazı şubelerde sınırlı düzeyde gönderi kabulü yapılabilse de genel dağıtım hizmeti yine tatil nedeniyle gerçekleştirilmiyor. Bu nedenle kargo bekleyen vatandaşların teslimatlarını 2 Mayıs itibarıyla yeniden başlayacak mesai düzenine göre planlaması gerekiyor. Takip işlemleri ise dijital kanallar üzerinden sürdürülebiliyor.

1 MAYIS YURTİÇİ KARGO, MNG KARGO, ARAS KARGO VE SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo gibi özel sektörün önde gelen firmaları 1 Mayıs günü tüm birimlerini kapalı tutuyor. Geçmiş yıllarda uygulanan çalışma düzeninin 2026 yılı için de geçerliliğini koruyacağı tahmin ediliyor.

Bu tarihte gönderi kabulü yapılmadığı gibi mevcut kargolar da dağıtıma çıkarılmıyor. Tatil sonrasında, yani 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla firmalar yeniden hizmet vermeye başlıyor. Ancak Cumartesi günü sunulan hizmetin kapsamı şirketlere göre farklılık gösterebiliyor, bu nedenle kullanıcıların ilgili firmaların duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

