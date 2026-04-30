1 Mayıs’ta kütüphaneler ve müzeler açık mı? 1 Mayıs 2026 günü müze ve kütüphanelerin tatil durumu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor. Kütüphane ve müzelerin bu özel günde nasıl hizmet vereceği ise ziyaretçiler tarafından yakından takip ediliyor.
Resmi tatil kapsamında yer alan 1 Mayıs’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk kütüphaneleri ile Milli Kütüphane kapalı olacak. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe halk kütüphanesi de aynı uygulamayı takip ederek ziyaretçi kabul etmeyecek. Bu kapsamda özellikle kamuya bağlı kütüphanelerde standart bir tatil uygulaması olacak.
Öte yandan tüm kütüphaneler için aynı durum geçerli değil. Bazı üniversite kütüphaneleri kendi idari kararları doğrultusunda açık kalabiliyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerine bağlı bazı kütüphaneler ve kitap kafeler geçmiş yıllarda sınırlı saatlerde hizmet verdi. Bu nedenle belediye kütüphanelerine gitmeden önce ilgili kurumların resmi internet siteleri ya da sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruları kontrol edebilirsiniz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri, genel uygulama kapsamında resmi tatillerde ziyaretçilere açık olmayı sürdürüyor. 1 Mayıs’ın dini bayramlar arasında yer almaması nedeniyle müzelerde kapanma zorunluluğu bulunmuyor. Turizm sezonunun başlangıcı sayılan bu dönemde, birçok müzede ziyaret saatlerinin uzatılabiliyor.
Bununla birlikte tüm müzelerde aynı uygulama geçerli olmayabiliyor. Özel müzeler, sanat merkezleri veya bakım ve restorasyon sürecinde olan mekanlar 1 Mayıs günü kapalı kalabiliyor. Saraylar ve Milli Saraylara bağlı müzelerde de ziyaret saatleri kurum bazlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle ziyaret planı yapanların, gitmek istedikleri müzelerin resmi kaynaklarından güncel saat bilgilerini kontrol edebilirler.