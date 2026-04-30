1 Mayıs’ta kütüphaneler ve müzeler açık mı? 1 Mayıs 2026 günü müze ve kütüphanelerin tatil durumu!

1 Mayıs müzeler ve kütüphaneler açık mı kapalı mı olduğu ve kaça kadar açık olduğu vatandaşlarca merak ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle kamuya bağlı birçok kurum hizmete ara veriyor. Kütüphaneler ve müzeler için ise tek tip bir uygulama bulunmuyor, bağlı oldukları kurumlara göre farklı çalışma düzenleri uygulanabiliyor. Halk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, belediyeye bağlı okuma alanları ve müzeler arasında değişen uygulamalar, ziyaret planı yapanlar için güncel bilgi takibini önemli hale getirmekte. 1 Mayıs’ta kütüphaneler ve müzeler açık mı? İşte 1 Mayıs’ta kütüphaneler ve müzelerin açık ya da kapalı olma durumu…

Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor. Kütüphane ve müzelerin bu özel günde nasıl hizmet vereceği ise ziyaretçiler tarafından yakından takip ediliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının çalışma durumu merak edilirken, kütüphane ve müzelerin durumu hakkında bilgiler verildi.
1 Mayıs müzeler açık mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphaneleri ve Milli Kütüphane 1 Mayıs'ta kapalı olacak.
Bazı üniversite kütüphaneleri ve büyükşehir belediyelerine bağlı kütüphaneler kendi kararları doğrultusunda açık kalabilir veya sınırlı saatlerde hizmet verebilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri, 1 Mayıs'ın resmi tatil kapsamı dışında olması nedeniyle genellikle açık olacak.
Özel müzeler, sanat merkezleri veya bakım/restorasyon sürecinde olan mekanlar 1 Mayıs'ta kapalı olabilir.
Saraylar ve Milli Saraylar'a bağlı müzelerin ziyaret saatleri kurum bazında değişebilir.
1 MAYIS'TA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

kapsamında yer alan 1 Mayıs’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı halk kütüphaneleri ile Milli Kütüphane kapalı olacak. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe halk kütüphanesi de aynı uygulamayı takip ederek ziyaretçi kabul etmeyecek. Bu kapsamda özellikle kamuya bağlı kütüphanelerde standart bir tatil uygulaması olacak.

Öte yandan tüm kütüphaneler için aynı durum geçerli değil. Bazı üniversite kütüphaneleri kendi idari kararları doğrultusunda açık kalabiliyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerine bağlı bazı kütüphaneler ve kitap kafeler geçmiş yıllarda sınırlı saatlerde hizmet verdi. Bu nedenle belediye kütüphanelerine gitmeden önce ilgili kurumların resmi internet siteleri ya da sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruları kontrol edebilirsiniz.

1 MAYIS'TA MÜZELER AÇIK MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri, genel uygulama kapsamında resmi tatillerde ziyaretçilere açık olmayı sürdürüyor. 1 Mayıs’ın dini bayramlar arasında yer almaması nedeniyle müzelerde kapanma zorunluluğu bulunmuyor. Turizm sezonunun başlangıcı sayılan bu dönemde, birçok müzede ziyaret saatlerinin uzatılabiliyor.

Bununla birlikte tüm müzelerde aynı uygulama geçerli olmayabiliyor. Özel müzeler, sanat merkezleri veya bakım ve restorasyon sürecinde olan mekanlar 1 Mayıs günü kapalı kalabiliyor. Saraylar ve Milli Saraylara bağlı müzelerde de ziyaret saatleri kurum bazlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle ziyaret planı yapanların, gitmek istedikleri müzelerin resmi kaynaklarından güncel saat bilgilerini kontrol edebilirler.

