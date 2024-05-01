1 Mayıs'ta nöbetçi eczaneler açık olacak

01 May 2024 09:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:11

1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kala, tatil gününde sağlık hizmetlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle, eczanelerin durumu hakkında bilgi almak isteyenler için önemli detaylar paylaşılıyor. Detaylar haberimizde!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

Acil sağlık ihtiyaçları olan vatandaşlar, hastanelere başvurabilecekler.

Ayrıca, nöbetçi eczaneler de açık olacak.

Bu sayede, acil ilaç ve sağlık ürünü ihtiyacı olanlar bu gün boyunca eczanelerden hizmet alabilecekler.

Vatandaşlar acil ilaç ihtiyaçlarını gidermek için eczanelere gidebilecekler.