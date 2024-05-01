01 May 2024 09:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:11
1 Mayıs'ta nöbetçi eczaneler açık olacak
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda acil servislerde sağlık hizmetleri kesintisiz devam edecek. Nöbetçi eczaneler, acil ihtiyaçları karşılamak için açık olacak. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kala, tatil gününde sağlık hizmetlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle, eczanelerin durumu hakkında bilgi almak isteyenler için önemli detaylar paylaşılıyor. Detaylar haberimizde!
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.
Acil sağlık ihtiyaçları olan vatandaşlar, hastanelere başvurabilecekler.
Ayrıca, nöbetçi eczaneler de açık olacak.
Bu sayede, acil ilaç ve sağlık ürünü ihtiyacı olanlar bu gün boyunca eczanelerden hizmet alabilecekler.
Vatandaşlar acil ilaç ihtiyaçlarını gidermek için eczanelere gidebilecekler.
Kaynak: TGRT Haber