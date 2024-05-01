1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar, yerler

01 May 2024 08:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:00

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, hazırlıklar hız kazanıyor. Bu kapsamda, hangi yolların trafiğe kapatılacağı ve gösterilerin nerede yapılacağı merak konusu. Detaylar haberimizde!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre;

İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar 1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak.

Bu önlem, kutlamaların güvenli ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için alınıyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, Türkiye genelinde 55 ilde 103 ayrı etkinlik için başvuru yapıldı ve tamamına izin verildi.

İstanbul'da ise 40 ayrı yer ve güzergah belirlendi.

Ancak, Taksim Meydanı'nda bir konfederasyon ve bazı sendikaların yapmayı planladığı toplantı ve yürüyüşler için izin verilmeyecek.