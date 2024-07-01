1 milyar dolar hasılata ulaşan Ters Yüz 2'nin ilk filmi 2015 yılında çıktı

01 Temmuz 2024 20:54 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:02

14 Haziran'da vizyona giren Ters Yüz 2 filminin bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor

14 Haziran'da vizyona giren Ters Yüz 2 filminin bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor

Ters Yüz 2 filmi, uzun bir bekleyişin ardından vizyona girdi.

Kısa sürede rekor kıran film, 1 milyar dolar hasılata sadece 19 günde ulaştı.

TERS YÜZ 1 NE ZAMAN ÇIKTI?

Ters Yüz 1, ikinci filmden uzun bir süre önce, 2015 yılında vizyona girdi.

Devam filminden önce yaşananları, olayların giriş kısmını anlatıyor.

TERS YÜZ 1 KONUSU NE?

Serinin baş karakteri Neşe, ve diğer duyguları belirten Üzüntü, Öfke, Tiksinti ve Korku'nun maceralarını anlatıyor.

Pixar'ın başarılı yönetmenleri tarafından hazırlanan "Ters Yüz 1", insanın duygusal dünyasını renkli ve eğlenceli bir şekilde ele alıyor.

Ana karakter Riley'in iç dünyasına yapılan unutulmaz bir yolculuk sunan film, duygusal karmaşanın çocuklar üzerindeki etkilerini ustalıkla anlatıyor.