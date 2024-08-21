1 milyon 404 bin yolcu taşıyan Ankara-Sivas YHT hattı Yerköy istasyonu 23 Ağustos Cuma günü açılıyor

21 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:43

Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Tır sürücüsü yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Tır sürücüsü yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Ankara-Sivas Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, istasyonun 23 Ağustos Cuma günü vatandaşların hizmetine açılacağının altını çizdi.

ANKARA-SİVAS YERKÖY YHT İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapım çalışmaları tamamlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki Yerköy istasyonu 23 Ağustos 2024 tarihinde hizmete sunulacak.

Yerköy istasyonundan ilk trenin cuma günü hareket edeceğini belirten Ulaştrıma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın en önemli halkası olan ve Yozgat ile Kırıkkale arasında bulunan 110 bin yolcu kapasiteli Yerköy YHT İstasyonumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. 2 peron, 100 araç ve 5 otobüs park yeri bulunan modern istasyonumuz ile Yerköy hızlı trenine kavuşacak. İlk trenimiz cuma günü Yerköy İstasyonu’nda yolcu indirip, almaya başlayacak.” açıklamasında bulundu.

ANKARA-SİVAS YHT YERKÖY HATTI RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerköy İstasyonunun 23 Ağustos Cuma günü hizmete sunulacağını duyuran Bakan Uraloğlu, “Resmi açılışının ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini söyledi. Yerköy Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nun 110 bin yolcu kapasiteli yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Yerköy istasyonumuz 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası ile 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüs park yeri ile modern bir istasyon standardında hizmete verecek.” sözlerinde bulundu.

ANKARA-SİVAS YHT HATTI KAÇ YOLCU TAŞIDI?

Edirne’den Kars’a, Doğu’dan Batı’ya hızlı demir yolu koridorunun omurgası niteliğinde olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile, kara yoluyla 4,5 saat ve tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresi 2 saate indirilerek günümüze kadar 1 milyon 404 bin yolcu taşındı.

ANKARA-SİVAS YHT DURAKLARI NELER?

405 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda bulunan duraklar sırasıyla; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyondan oluşuyor.

ANKARA-SİVAS YHT İLE KAÇ SAAT?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile, kara yoluyla 4,5 saat ve tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresi 2 saate indirildi.