1 Milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum
Yıl sonu yaklaşırken konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Güncel verilere göre, 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarlarında değişiklikler dikkat çekiyor.
Konut almayı düşünenler için sunulan konut kredisi, bankaların belirlediği faiz oranlarına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Uzun vadeli kredilerde aylık taksit miktarı daha düşük olurken toplam geri ödeme miktarı artar.
1 MİLYON TL’NİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?
Bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi ve faiz oranları şu şekildedir;
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
ALBARAKA
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Ödeme: 3.839.600 TL
ING
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 33.121,69 TL
Toplam Ödeme: 3.990.862 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.761.153 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL
KONUT KREDİSİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Konut kredisi alınırken faiz oranı, vade süresi ve toplam geri ödemesine dikkat edilmelidir.