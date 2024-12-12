1 Milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

12 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:45

Yıl sonu yaklaşırken konut kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Güncel verilere göre, 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarlarında değişiklikler dikkat çekiyor.

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Konut almayı düşünenler için sunulan konut kredisi, bankaların belirlediği faiz oranlarına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Uzun vadeli kredilerde aylık taksit miktarı daha düşük olurken toplam geri ödeme miktarı artar.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık geri ödemesi ve faiz oranları şu şekildedir;

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

ALBARAKA

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

HALK BANKASI

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

KONUT KREDİSİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Konut kredisi alınırken faiz oranı, vade süresi ve toplam geri ödemesine dikkat edilmelidir.