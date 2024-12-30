1 Ocak marketler açık mı? BİM, A101, Şok market açılış ve kapanış saatleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Aralık 2024 12:39 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:00

2025 yılının ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba resmi tatil olmasından dolayı çoğu yer kapalı olacak. Erken saatlerde BİM, A101 ve Şok gibi marketlerden alışveriş yapmak isteyenler ise 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

2024 yılı sona eriyor. Yeni yıla gireceğimiz 1 Ocak günü resmi tatil olurken bankalar, hastaneler ve kargolar kapalı olacak. Vatandaşlar ise marketler saat kaçta açılıyor şimdiden araştırmaya başladı. 1 OCAK MARKETLER AÇIK MI? A 101, Şok ve Bim gibi zincir marketler vatandaşlar ihtiyaçlarını alabilmesi adına 1 Ocak günü açık olacak. Normal çalışma saatlerine devam edilirken bölgeden bölgeye açılış saatlerinde ufak değişiklikler olabilir. Fakat çarşamba günü marketler normal çalışma düzenine devam edecek ve açık olacak. 1 OCAK BİM, A 101 VE ŞOK AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Ocak Çarşamba günü marketler normal saatlerinde hizmet verecek. İlgili Haberler 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı 31 Aralık'ta metroların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu! İBB 1 Ocak sefer saatlerini açıkladı