1 Ocak resmi tatil mi? Yeni yıla kısa süre kaldı

18 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:50

Yeni yıl girmemize kısa süre kala 1 Ocak gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 31 Aralık günü okullarda ders, iş yerlerinde mesai uygulandıktan sonra yeni yıl akşamı olacak.

2024 yılının sonuna gelmemizle beraber binlerce vatandaşlar 1 Ocak​ gününün resmi tatil​ olup olmadığını araştırmaya başladı. Yeni yıl​ akşamı sonrasında yılbaşı​ tatili var mı, yok mu belli oldu.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde 1 Ocak günü yeni yıl olarak geçiyor bu nedenle resmi tatildir. 2025​ senesinde 1 Ocak günü Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullarda tatil olacak.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ VE TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi: 29 Mart 2025, Cumartesi (Yarım gün)

Ramazan Bayramı:

Gün: 30 Mart 2025, Pazar

Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi

Gün: 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Kurban Bayramı Arifesi: 5 Haziran 2025, Perşembe (Yarım gün)

Kurban Bayramı:

Gün: 6 Haziran 2025, Cuma

Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi

Gün: 8 Haziran 2025, Pazar

Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı Arifesi: 28 Ekim 2025, Salı (Yarım gün)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba