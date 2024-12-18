1 Ocak resmi tatil mi? Yeni yıla kısa süre kaldı
Yeni yıl girmemize kısa süre kala 1 Ocak gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 31 Aralık günü okullarda ders, iş yerlerinde mesai uygulandıktan sonra yeni yıl akşamı olacak.
2024 yılının sonuna gelmemizle beraber binlerce vatandaşlar 1 Ocak gününün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Yeni yıl akşamı sonrasında yılbaşı tatili var mı, yok mu belli oldu.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Ülkemizde 1 Ocak günü yeni yıl olarak geçiyor bu nedenle resmi tatildir. 2025 senesinde 1 Ocak günü Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullarda tatil olacak.
2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ VE TARİHLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi: 29 Mart 2025, Cumartesi (Yarım gün)
Ramazan Bayramı:
Gün: 30 Mart 2025, Pazar
Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi
Gün: 1 Nisan 2025, Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Kurban Bayramı Arifesi: 5 Haziran 2025, Perşembe (Yarım gün)
Kurban Bayramı:
Gün: 6 Haziran 2025, Cuma
Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi
Gün: 8 Haziran 2025, Pazar
Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı Arifesi: 28 Ekim 2025, Salı (Yarım gün)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba