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1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:30
1 Ocak&#039;ta AVM&#039;ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı

2024 yılının sona ermesine az bir süre kaldı. Binlerce vatandaşın gündeminde ise 1 Ocak'ta AVM'lerin açık olup olmayacağı yer aldı. Alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmak isteyenler 1 Ocak'ta çalışma saatlerini araştırdı.

2025 yılına girmemize az bir süre kaldı. 31 Aralık Salı günü AVM​'lerde alışveriş​ yapan vatandaşlar 1 Ocak günü açık​ olup olmayacağını merak ediyor. Resmi tatillerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları, kargolar, hastaneler ve bankalar kapalı olacak. Alışveriş merkezleri açık olurken çalışma saatleri resmi tatil olmasından dolayı farklılık gösterebilir. Ziyaret etmeden önce arayarak çalışma saatlerinin güncel halini öğrenebilirsiniz.

1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı - 1. Resim

AVM'ler açık olurken dükkanların açık olup olmayacağı işletmeye göre değişmektedir.

YILBAŞINDA BANKALAR AÇIK MI?

Hafta içi her gün hizmet veren bankalar, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Buna göre bankalar 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak. 2 Ocak itibarıyla hizmet alabilirsiniz.

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Kaynak: TGRT Haber
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