1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı

30 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:30

2024 yılının sona ermesine az bir süre kaldı. Binlerce vatandaşın gündeminde ise 1 Ocak'ta AVM'lerin açık olup olmayacağı yer aldı. Alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmak isteyenler 1 Ocak'ta çalışma saatlerini araştırdı.

31 Aralık yarın kargolar çalışıyor mu? Vatandaşlar salı günü kargoların çalışma durumunu araştırdı

31 Aralık yarın kargolar çalışıyor mu? Vatandaşlar salı günü kargoların çalışma durumunu araştırdı

2025 yılına girmemize az bir süre kaldı. 31 Aralık Salı günü AVM​'lerde alışveriş​ yapan vatandaşlar 1 Ocak günü açık​ olup olmayacağını merak ediyor. Resmi tatillerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları, kargolar, hastaneler ve bankalar kapalı olacak. Alışveriş merkezleri açık olurken çalışma saatleri resmi tatil olmasından dolayı farklılık gösterebilir. Ziyaret etmeden önce arayarak çalışma saatlerinin güncel halini öğrenebilirsiniz.

AVM'ler açık olurken dükkanların açık olup olmayacağı işletmeye göre değişmektedir.

YILBAŞINDA BANKALAR AÇIK MI?

Hafta içi her gün hizmet veren bankalar, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Buna göre bankalar 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak. 2 Ocak itibarıyla hizmet alabilirsiniz.