1 Ocak'ta Kapalıçarşı açık mı? Yeni yıl öncesi çalışma saatleri açıklandı
Resmi tatilde Kapalıçarşı'yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından 1 Ocak'ta çalışma durumu merak konusu oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni yılın ilk gününde Kapalıçarşı, kapalı olacak. 31 Aralık 2024 tarihinde ise Kapalıçarşı'nın saat kaçta kapanacağı açıklandı.
İstanbul'un merkezinde hem tarih hem de alışverişin birleştiği bir nokta olan Kapalıçarşı, her gün binlerce vatandaş ve turist tarafından ziyaret ediliyor.
Özellikle tatil dönemlerinde büyük talep gören Kapalıçarşı'nın 1 Ocak 2025 tarihinde açık olup olmayacağı ise gündem oldu.
1 OCAK'TA KAPALIÇARŞI AÇIK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak 2025 tarihi resmi tatil olarak nitelendiriliyor.
Resmi tatil olmasından dolayı 1 Ocak 2025 tarihinde Kapalıçarşı içerisinde bulunan birçok dükkan kapalı olacaktır.
2025 yılının resmi tatil takvimi ise şöyle:
- Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,
- Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,
- Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,
- Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,
- Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,
- Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,
- Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
BUGÜN KAPALI ÇARŞI SAAT KAÇTA KAPANACAK 31 ARALIK?
31 Aralık 2024 tarihinde Kapalıçarşı vatandaşlara normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
Yani bugün kapalı çarşı 8.30-19.00 saatleri arasında açık olacak.
Ancak yılbaşı olması nedeniyle bazı dükkan sahipleri erken kapatmayı tercih edebilir.