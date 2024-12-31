1 Ocak'ta Kapalıçarşı açık mı? Yeni yıl öncesi çalışma saatleri açıklandı

31 Aralık 2024 15:08 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:09

Resmi tatilde Kapalıçarşı'yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından 1 Ocak'ta çalışma durumu merak konusu oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni yılın ilk gününde Kapalıçarşı, kapalı olacak. 31 Aralık 2024 tarihinde ise Kapalıçarşı'nın saat kaçta kapanacağı açıklandı.

İstanbul​'un merkezinde hem tarih hem de alışverişin birleştiği bir nokta olan Kapalıçarşı​, her gün binlerce vatandaş ve turist tarafından ziyaret ediliyor.

Özellikle tatil​ dönemlerinde büyük talep gören Kapalıçarşı'nın 1 Ocak 2025​ tarihinde açık olup olmayacağı ise gündem oldu.

1 OCAK'TA KAPALIÇARŞI AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak 2025 tarihi resmi tatil​ olarak nitelendiriliyor.

Resmi tatil olmasından dolayı 1 Ocak 2025 tarihinde Kapalıçarşı içerisinde bulunan birçok dükkan kapalı olacaktır.

2025 yılının resmi tatil takvimi ise şöyle:

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,

Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,

Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,

Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,

Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

BUGÜN KAPALI ÇARŞI SAAT KAÇTA KAPANACAK 31 ARALIK?

31 Aralık 2024 tarihinde Kapalıçarşı vatandaşlara normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Yani bugün kapalı çarşı 8.30-19.00 saatleri arasında açık olacak.

Ancak yılbaşı olması nedeniyle bazı dükkan sahipleri erken kapatmayı tercih edebilir.