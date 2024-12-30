1 Ocak'ta Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da ulaşım bedava oluyor
Yeni yıla girerken 1 Ocak tarihinde İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Milyonlarca vatandaş dışarıda plan yaparken otobüs, metrobüs, metro ve marmaray ücretsiz mi olacak belli oldu.
2025 yılına girerken dışarıda plan yapanlar ve sevdikleri ile buluşacak olanlar İstanbul'da toplu taşıma kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre otobüs, metro ve metrobüs hatlarının ücretsiz olup olmayacağı netleşti.
1 OCAK'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray X hesabı üzerinden yapılan "Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme trenlerimiz 1 Ocak 2025 tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasına göre 1 Ocak günü marmaray ücretsiz olarak kullanılacak.
1 OCAK YILBAŞI OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla girdiğimiz 1 Ocak Çarşamba günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. Metrobüs hatlarında 221 ek sefer eklendiği açıklanırken İETT, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenleyeceğini ifade etti.
Toplu taşıma araçları 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verecek.
31 ARALIK - 1 OCAK METROBÜS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Yapılan açıklamaya göre Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı-Hacıosman M3 Bakırköy-Kayaşehir M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Samandıra M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü M7 Yıldız-Mahmutbey M8 Bostancı-Parseller M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. T1 Kabataş-Bağcılar T3 Kadıköy-Moda T4 Topkapı-Mescidi Selam T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 02.00'ye kadar hizmet verecek.