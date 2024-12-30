1 Ocak'ta Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da ulaşım bedava oluyor

30 Aralık 2024 15:40 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:59

Yeni yıla girerken 1 Ocak tarihinde İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Milyonlarca vatandaş dışarıda plan yaparken otobüs, metrobüs, metro ve marmaray ücretsiz mi olacak belli oldu.

2025​ yılına girerken dışarıda plan yapanlar ve sevdikleri ile buluşacak olanlar İstanbul​'da toplu taşıma kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre otobüs, metro ve metrobüs hatlarının ücretsiz​ olup olmayacağı netleşti.

Marmaray X hesabı üzerinden yapılan "Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme trenlerimiz 1 Ocak 2025 tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasına göre 1 Ocak günü marmaray ücretsiz olarak kullanılacak.

1 OCAK YILBAŞI OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla girdiğimiz 1 Ocak Çarşamba günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. Metrobüs hatlarında 221 ek sefer eklendiği açıklanırken İETT, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenleyeceğini ifade etti.

Toplu taşıma araçları 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

31 ARALIK - 1 OCAK METROBÜS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yapılan açıklamaya göre Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı-Hacıosman M3 Bakırköy-Kayaşehir M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Samandıra M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü M7 Yıldız-Mahmutbey M8 Bostancı-Parseller M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. T1 Kabataş-Bağcılar T3 Kadıköy-Moda T4 Topkapı-Mescidi Selam T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 02.00'ye kadar hizmet verecek.