1 Temmuz’da tatile girmesi beklenen TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı

27 Haziran 2024 14:44 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi beklenen meclisin çalışmalarına devam etmesine karar verildi.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; 9.Yargı Paketi, emekli ve memur zammı, sokak hayvanları kanun taslağı ve öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününde tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 95’inci birleşiminde karar verildi.

Meclisin tatil günü henüz belli olmadı.

9.YARGI PAKETİ NEDİR?

9.yargı paketinde; hükümlülerin öğretim hakkı kapsamının genişletilmesi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavında soru ve konularının artırılması, casusluk düzenlemesi, öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri yılın son altı ayından doğacak enflasyona göre zam alacak. Temmuz ayında alacakları zam miktarı, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanan haziran enflasyonuna göre belirlenecek

MECLİSTE BU HAFTA NE GÖRÜŞÜLDÜ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bu hafta siyasetten ekonomiye, adaletten güvenliğe olmak üzere kanunlaşma sürecinde olan teklifler yer alıyor.

MECLİSTE SUNULACAK TEKLİFLER NELER?

9.Yargı Paketi,

Kripto Varlıklarla İlişkin Düzenleme,

Öğretmenlik Meslek Kanunu,

Emekli ve Memur Zammı,

Öğretmenlere Karşı İşlenen Suçlarda Ceza Artırımı

MECLİS TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

27 Haziran Perşembe günü olan meclis toplantısı 14.00 - 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.