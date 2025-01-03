1 yılda kaç kandil var? 2025 yılı kandil günleri ve tarihleri
Müslüman alemi için mühim olan kandil günleri ve geceleri dua etmek, ibadet etmek ve oruç tutmak önemlidir. Bu özel günler ve gecelerde sadaka verir, oruç tutar ve ibadet ederiz. Bir yılda kaç kandil olduğu da belli oldu.
İslam dünyasının en önemli günlerinden olan kandil günlerinin bir yılda kaç kez olduğu gündemde. Müslüman alemi kandil günlerinde ibadet eder, oruç tutar ve sadaka verir.
2025 yılında 6 kez kandil günü yaşanacak.
1 YILDA KAÇ KANDİL VAR 2025?
Normalde müslüman aleminde 5 kandil günü vardır. Fakat 2025 yılında Regaip Kandili'nin 2 kez idrak edilmesi sebebiyle bu sene 6 kez kandil günü olacak. Tarihler ise şöyle:
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
BİR YILDA KAÇ TANE KANDİL OLUYOR?
İslam dininde 5 kandil günü vardır. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili, Regaib Kandili olmak üzere 5 kandil günü vardır.
Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre "Bu geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur."
2025 DİNİ GÜNLER VE KANDİL TARİHLERİ
Müslüman aleminin dini günleri ve geceleri takvimi şöyle:
Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba
Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe
Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi
Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba
11 Rebiulevvel 1447
Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe