1 yılda kaç kandil var? 2025 yılı kandil günleri ve tarihleri

03 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:44

Müslüman alemi için mühim olan kandil günleri ve geceleri dua etmek, ibadet etmek ve oruç tutmak önemlidir. Bu özel günler ve gecelerde sadaka verir, oruç tutar ve ibadet ederiz. Bir yılda kaç kandil olduğu da belli oldu.

Bu gelenek 500 yıldır Regaip Kandili'nde sürüyor: Şehir dışındaki vatandaşların da ilgisini çekiyor

Bu gelenek 500 yıldır Regaip Kandili'nde sürüyor: Şehir dışındaki vatandaşların da ilgisini çekiyor

İslam​ dünyasının en önemli günlerinden olan kandil​ günlerinin bir yılda kaç kez olduğu gündemde. Müslüman alemi kandil günlerinde ibadet eder, oruç tutar ve sadaka verir.

2025​ yılında 6 kez kandil günü yaşanacak.

1 YILDA KAÇ KANDİL VAR 2025?

Normalde müslüman aleminde 5 kandil günü vardır. Fakat 2025 yılında Regaip Kandili'nin 2 kez idrak edilmesi sebebiyle bu sene 6 kez kandil günü olacak. Tarihler ise şöyle:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

BİR YILDA KAÇ TANE KANDİL OLUYOR?

İslam dininde 5 kandil günü vardır. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili, Regaib Kandili olmak üzere 5 kandil günü vardır.

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre "Bu geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur."

2025 DİNİ GÜNLER VE KANDİL TARİHLERİ

Müslüman aleminin dini günleri ve geceleri takvimi şöyle:

Üç Ayların Başlangıcı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili

2 Ocak 2025 Perşembe

Mirac Kandili

26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi

26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

1 Nisan 2025 Salı

Terviye Günü

4 Haziran 2025 Çarşamba

Arefe Günü

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi

25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe

Hicri Yılbaşı Günü

26 Haziran 2025 Perşembe

Aşûre Gecesi

4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi

Aşûre Günü

5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili

3 Eylül 2025 Çarşamba

11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı

21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe