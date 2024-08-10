10 Ağustos Olimpiyat Oyunları Türk oyuncuların maç takviminde güreşte İbrahim Çiftçi yer aldı
Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ederken milyonlarca kişi organizasyonu yakından takip ediyor. 10 Ağustos günü Türk oyuncular maç takvimine göre bireysel sporcular dışında Filenin Sultanları da mücadele edecek.
2024 yılında Fransa'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda günün Türk sporcular maç programı merak edildi.
Cumartesi günü karşılaşmalar devam ederken bu akşam A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.lük maçı için yarışacak.
10 AĞUSTOS OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ PROGRAMI VE TAKVİMİ 2024
Günün Türk sporcular takvimi şöyle:
09.00 Atletizm - Kaan Kigen Özbilen Erkekler Maraton
10.48’dan itibaren Taekwondo Emre Kutalmış Ateşli Erkekler +80 kg
11.22’den itibaren Taekwondo Nafia Kuş Aydın Kadınlar +67 kg
12.30’dan itibaren Güreş İbrahim çiftçi Serbest Stil 97 kg
14.30 Modern Pentatlon İlke Özyüksel Mihrioğlu Yarı final
18.15 Voleybol Türkiye - Brezilya Bronz Madalya karşılaşması
21.05 Güreş - Taha Akgül Serbest Stil 125 kg Bronz Madalya karşılaşması
İBRAHİM ÇİFÇTİ GÜREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli sporcumuz İbrahim Çiftçi'nin karşılaşması 10 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak.
Çiftçi, Serbest Stil 97 kg güreşte ülkemizi temsil ediyor.