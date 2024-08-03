10 Ağustos'ta Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılıyor! Uçuşlar yeni havalimanına aktarılacak

03 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre Çukurova Havalimanı 10 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Çukurova Havalimanı'nın açılmasının ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın durumu ise vatandaşlar tarafından merak edildi.

ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPANACAK MI?

Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı bilgilere göre Adana Şakirpaşa Havalimanı, Çukurova Havalimanı'nın açılmasının ardından kapanacak.

10 Ağustos itibariyle Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan uçuşlar yapılmayacak.

Sadece eğitim uçuşları için kullanılmaya devam edilecek.

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI'NDAN BİLET ALANLARA NE OLACAK?

İleri tarihe Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan bilet alan yolcuların uçuşları ise Çukurova Havalimanı'na taşınacak.

YENİ ÇUKUROVA HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Çukurova Havalimanı'nda ilk resmi uçuş 11 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak.