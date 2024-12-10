10 Aralık Süper Lig'de maç var mı? Program duyuruldu
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. 10 Aralık Salı günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı da belli oldu.
Bu akşam ligde oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal netleşti. Süper Lig, Premier Lig, ZTK ve TFF liglerinde oynanan maçlar taraftarın dikkatini çekerken yayınlanan programla beraber tarihleri de netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?
10 Aralık maç programı şöyle:
20:45 | Dinamo Zagreb - Celtic | tabii Spor
20:45 | Girona - Liverpool | TRT Spor, CBC Sport
23:00 | Atalanta - Real Madrid | CBC Sport, tabii Spor
23:00 | Brest - PSV | tabii Spor 5
23:00 | Club Brugge - Sporting Lisbon | tabii Spor 4
23:00 | Bayer Leverkusen - Inter | tabii Spor 1
23:00 | Leipzig - Aston Villa | TRT Spor
23:00 | Salzburg - PSG | tabii Spor 3
23:00 | Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | tabii Spor 2
İngiltere Championship
23:00 | Leeds United - Middlesbrough | TV 8 Buçuk, Exxen