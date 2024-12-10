10 Aralık Süper Lig'de maç var mı? Program duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 09:18 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:23

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. 10 Aralık Salı günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı da belli oldu.