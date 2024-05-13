10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor

13 May 2024 20:33 - Güncelleme : 13 May 2024 20:36

Moda, kozmetik ve giyilebilir teknoloji ürünlerinin yer aldığı Moda Haftası’nda peşin fiyatına 12 taksit, Hepsiburada limiti ve kapıda kolay iade gibi avantajlarla bütçeyi zorlamadan alışveriş yapmak isteyenler; İpekyol & Twist, Mango, Sheismono, Calvin Klein ve Desa gibi markaların yanı sıra Estee Lauder, Clinique, Yves Saint Laurent, L'Oréal gibi kozmetik markalarının özel indirimlerden yararlanabilecek.

Hepsiburada, 13-16 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca moda tutkunlarını heyecanlandıracak bir moda şöleni düzenliyor. "Moda Haftası"nda, 10 bin marka ve iş ortağı mağazalarında yer alan milyonlarca ürün, e-ticaretin en büyük moda-kozmetik festivalinde yerini alıyor. Moda Haftası kapsamında erkekler ve kadınlar için giyim, çanta-ayakkabı, saat, gözlük & aksesuar, kişisel bakım, giyilebilir teknoloji ürünlerinde cazip kampanyalar Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

MODA HAFTASI İLE GARDIROBUNA EN TREND PARÇALARI BÜYÜK İNDİRİM FIRSATIYLA EKLE

Tarzını yansıtmak ve en trend ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyenler, 4 gün devam edecek Moda Haftası’nda buluşuyor. Peşin fiyatına 12 taksit imkanı ile bütçeleri zorlamadan alışveriş keyfinin yanı sarı, Hepsiburada limiti ile kartsız taksitle ödeme ve kapıda kolay iade gibi avantajlar da Moda Haftası’nda kullanıcıları bekliyor. Moda tutkunları, "İyi fiyata süper görün" mottosuyla Hepsiburada’nın hayata geçirdiği bu özel moda festivalinde, tarzını yansıtacak ürünlere en uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

MARKALARA ÖZEL İNDİRİMLERLE AVANTAJLI ALIŞVERİŞ

Erkekler ve kadınlar için geniş bir yelpazede, binlerce markanın milyonlarca ürününün yer alacağı Moda Haftasında, giyim ürünleri, saat, gözlük ve aksesuar çeşitleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, akıllı saatler ve bileklikler gibi giyilebilir teknolojiler avantajlı fırsatlarla sunulacak.

Moda Haftası'nda öne çıkan markalara özel indirimler de iyi fiyata süper görünmek isteyenleri bekliyor. İpekyol & Twist markalarında belirli ürünlerde 50 TL üzerine sepette yüzde 60 indirimin yanı sıra belirli Mango ürünlerinde 200 TL ve üzeri sepette %40 net indirim, belirli Sheismono ürünlerinde 50 TL üzeri sepette %20 indirim, belirli Calvin Klein ürünlerinde 500 TL Üzeri Sepette %15'e varan indirimler ve Desa ürünlerinde 500 TL üzeri sepette %50'ye varan indirim fırsatlarının yanı sıra binlerce markanın milyonlarca ürünü için farklı avantajlar, Moda Haftası’nda yer alacak.

KİŞİSEL BAKIMINA ÖZEN GÖSTERENLERİN DE TERCİHİ MODA HAFTASI OLACAK

Hafta boyunca moda ürünlerinin yanı sıra çok özel markaların kozmetin ürünlerine de indirimli fiyatlarla sahip olunabilecek. Kişisel bakımına özen gösterenlerin gözde markaları da moda festivalinde yerini alacak. Estee Lauder, Clinique, Origins, MAC ve Bobbi Brown markalarında %20 Varan indirimin yanı sıra Yves Saint Laurent, Lancome, Armani kozmetik ürünleri 4500 TL'ye 500 TL indirim fırsatıyla alınabilecek. Ayrıca L'Oréal Professionnel ürünlerini sepette %20 indirim fırsatıyla sunulurken; The Purest Solutions marka ürünlerde sepette %30 indirim, Lancaster güneş ürünlerinde de sepette %15 indirim yapılacak.

Link: https://www.hepsiburada.com/dv/moda-haftasi