10 bin TL emekli aylığı alanlar ile ilgili toplantı yarın saat 15.30'da yapılacak

10 Temmuz 2024 16:55 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:31

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 6 aylık enflasyon oranları geçen günlerde açıklanmıştı.

Oranların açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam yapılacağı belli olmuştu.

Ancak kök maaşı düşüklüğü nedeniyle zam gelmesine rağmen 1.8 milyon emeklinin maaşı 10 bin liranın altında kalacak.

Konu ile ilgili çalışmaların yapıldığı iddia edilmişti.

Şimdi ise 10 bin TL emekli aylığı alanlarla ilgili yeni gelişme yaşandı.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM KESİNLEŞTİ Mİ, NE ZAMAN VERİLECEK, KİMLERE VERİLECEK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler tarafından en düşük emekli maaşına artış yapılmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler konu ile ilgili 11 Temmuz Perşembe günü saat 15.30'da toplantı yapılacağını belirtti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Grup Başkenvekili Mustafa Elitaş ve Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Kulislerde dolaşan iddialara göre en düşük emekli maşının 12 bin - 12 bin 500 lira arasında olacağı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.