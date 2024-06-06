10 Haziran’da başlayacak olan ormanlara giriş yasağı 15 Ekim tarihinde son bulacak! Piknik ve mangal yasağı hakkında detaylar

06 Haziran 2024 16:45 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:45

Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlarda insan hareketliliğinin arttığı gözlemlendi ve bu artışla ormanlarda yangın riski de doğru orantılı olarak arttı. İstanbul valiliği yangınların önlenebilmesi amacıyla bir takım tedbirler aldı.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Orman yangınlarının geçen yıllarda yaz mevsiminde daha fazla yaşanması sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından ormanlara giriş 10 Haziran tarihinden 15 Ekime kadar yasaklandı.

İSTANBUL’DA PİKNİK YAPMAK YASAKLANDI MI?

İstanbul’da bulunan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar, yürüyüş alanlarında piknik ve spor gibi faaliyetlerde bulunmak serbest olurken mangal ve semaver gibi her türlü ateş yakmak yasaklandı.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYENLER İZİN ALACAK

Sokak hayvanlarını beslemek için yasak ormanlara giriş yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik bilgilerini ve neredeki ormana giriş yapmak istediklerini Orman İşletme Şefliklerine bildirerek izin alacak.

Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği denetim ekipleri günlük gözetim yapacak. Gerekli hallerde İlçe Kaymakamlığı emriyle kamu ve özel sektör imkanlarını kullanarak yangına karşı müdahalede bulunacak.

Yasaklara uymayan vatandaşlara idari ve adli işlem başlatılacak.

İSTANBUL ORMAN YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

10 Haziran’dan itibaren başlayacak olan orman yasakları 15 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

İSTANBUL’DA MANGAL YAKMAK YASAK MI?

İstanbul’da piknik, mesire alanları ve tabiat parkları gibi alanlarda mangal, semaver gibi her türlü ateş yakmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

BELGRAD ORMANINDA MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Orman statüsünde olan Belgrad Ormanı’nda yangınları önlemek için mangal yakmak yasaklandı.

NERELERDE ATEŞ YAKMAK YASAK?

Orman Yasası’nın 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler, mahalleler, orman içi, orman bitişiği gibi ağaç, dal bitki örtüsü bulunan yerlerde ateş yakmak yasaktır.