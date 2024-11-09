10 Kasım’da Anıtkabir’in saat kaça kadar açık olacağı ve Anıtkabir programı açıklandı

09 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:47

10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel Ankara'da birçok etkinlik düzenleniyor. Türkiye'nin her yerinden binlerce kişinin katılım sağlayacağı Anıtkabir etkinlik programıyla beraber Anıtkabir ziyaret saatleri de gündeme geldi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü bu yıl da Anıtkabir'de çeşitli törenlerle anılacak.

Milyonlarca kişinin akın etmesi beklenen Anıtkabir'in saat kaça kadar açık olduğu da araştırıldı. 10 Kasım'a özel Ankara Anıtkabir tören programı belirlendi.

10 KASIM'DA ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Anıtkabir 10 Kasım günü resmi törenin ardından 22.00'ye kadar açık olacak. Duyuru şöyle:

"Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü olan 10 Kasım 2024 Pazar günü resmi tören bitimini müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır."

10 KASIM ANKARA ANITKABİR TÖREN PROGRAMI 2024

10 Kasım​ Atatürk​'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası sebebiyle tüm Türkiye'de birçok etkinlik düzenleniyor. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyareti sonrasında Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma törenine katılmasının ardından kabine toplantısı Çankaya Köşkü'nde olacak.

10 KASIM'DA ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Resmi sitede yer alan bilgilendirmeye göre 01 Şubat - 14 Mayıs aralığında 09.00 il 16.30 aralığında, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihlerinde 09.00 ile 17.00 aralığında ve 01 Kasım - 31 Ocak tarihlerinde 09.00 ile 16.00 aralığında ziyaret edilebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir, 22.00'ye kadar açık olacak.