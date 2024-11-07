10 Kasım'da bayrak asılır mı? Bu sene pazar gününe denk geliyor

07 Kasım 2024 16:11 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:12

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a kısa süre kaldı. Türkiye'de her sene anma ve saygı törenleri düzenlenen özel günde evlerinin balkonlarına bayrak asmak isteyenler asılıp asılmayacağını araştırmaya başladı.

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi milli bayramlarda evlerimizin balkonlarınca ve camlarına Türk bayrağı asarız. Mustafa Kemal Ataürk'ün ölüm yıldönümünde bayrak asmak isteyenler de hangi durumlarda bayrak asılacağını araştırmaya başladı.

10 KASIM'DA BAYRAK ASILIR MI?

10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk'ü anma amacıyla evlerin balkonlarına, iş yerlerine ve camlara Türk bayrağı asılabilir.

Bu yıl pazar gününe denk gelen 10 Kasım'da çeşitli anma törenleri düzenlenecek.

10 KASIM'DA BAYRAK YARIYA İNDİRİLİR Mİ?

10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman, Anıtkabirdeki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

10 Kasım bu sene pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullarda eğitim olmayacak. Resmi tatiller takvimine göre 10 Kasım, resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye devam ediliyor.