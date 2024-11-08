10 Kasım’da bayrak ne zaman yarıya indirilir?

08 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:16

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yas günü olarak geçirilirken 10 Kasım’da bayrakların yarıya indirileceği saat ise merak konusu oldu.

10 Kasım'da bayrak asılır mı? Bu sene pazar gününe denk geliyor

10 Kasım'da bayrak asılır mı? Bu sene pazar gününe denk geliyor

Her 10 Kasım’da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerinde ve yurt içinde resmi binalarında yarıya çekilir.

10 KASIM'DA BAYRAK NE ZAMAN YARIYA İNDİRİLİR?

Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te tüm yurtta çalınan siren sesiyle birlikte meşaleler yakılır ve iki dakikalık saygı duruşunda durulur.

Saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.

Bununla birlikte resmi binalarda da bayrak yarıya indirilir.

10 KASIM'DA BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Bayrağın yarıya çekilmesi bir ülkenin saygı, yas, tehlike sinyali veya bazı durumlarda bir selamlama sembolü olarak tanımlanabilir.

Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her yıl 10 Kasım'da, saat 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir.

HANGİ BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLİR HANGİLERİ İNDİRİLMEZ?

Sürekli göndere çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar bir kez çekilir, sonra da anma töreni nedeniyle yarıya indirilir.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclis’i binasının önündeki Bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmez.

Anıtkabir'deki bayrak ise 10 Kasım dışında hiçbir zaman yarıya indirilemez.