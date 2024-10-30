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10 Kasım’da okullar tatil mi? 2024 resmi tatil takvimi paylaşıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:34
10 Kasım’da okullar tatil mi? 2024 resmi tatil takvimi paylaşıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da her sene anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te hayatını kaybeden Atatürk'ü anacağımız 10 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı da merak konusu oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil uygulanırken Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği de öğrencilerin gündeminde yer aldı.

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2024?

2024 yılında 10 Kasım pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle okullarda ders işlenmeyecek.

Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yurdumuzun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 10 Kasım günü 09.05'te çalan siren sesiyle beraber Türkiye'de 2 dakikalık Atatürk anısına saygı duruşuna gerçekleşiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bayraklar hariç tüm bayraklar yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebepten yarıya indirilmiyor.

10 Kasım’da okullar tatil mi? 2024 resmi tatil takvimi paylaşıldı - 1. Resim

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

10 Kasım’da okullar tatil mi? 2024 resmi tatil takvimi paylaşıldı - 2. Resim

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor

Kurban Bayramı​ Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

10 Kasım’da okullar tatil mi? 2024 resmi tatil takvimi paylaşıldı - 3. Resim

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor 

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

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Kaynak: TGRT Haber

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