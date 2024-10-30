10 Kasım’da okullar tatil mi? 2024 resmi tatil takvimi paylaşıldı
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da her sene anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te hayatını kaybeden Atatürk'ü anacağımız 10 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı da merak konusu oldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil uygulanırken Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği de öğrencilerin gündeminde yer aldı.
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2024?
2024 yılında 10 Kasım pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle okullarda ders işlenmeyecek.
Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yurdumuzun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 10 Kasım günü 09.05'te çalan siren sesiyle beraber Türkiye'de 2 dakikalık Atatürk anısına saygı duruşuna gerçekleşiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bayraklar hariç tüm bayraklar yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebepten yarıya indirilmiyor.
2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba