10 Kasım’da okullar tatil mi? 2024 resmi tatil takvimi paylaşıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:34

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da her sene anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te hayatını kaybeden Atatürk'ü anacağımız 10 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı da merak konusu oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil uygulanırken Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği de öğrencilerin gündeminde yer aldı. 10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2024? 2024 yılında 10 Kasım pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle okullarda ders işlenmeyecek. Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yurdumuzun her yerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 10 Kasım günü 09.05'te çalan siren sesiyle beraber Türkiye'de 2 dakikalık Atatürk anısına saygı duruşuna gerçekleşiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bayraklar hariç tüm bayraklar yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebepten yarıya indirilmiyor. 2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ Yılbaşı 1 Ocak 2025 Çarşamba Ramazan Bayramı​ Arife 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2025 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2025 Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi 2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor Kurban Bayramı​ Arife 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı 1. Gün 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 2. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün 8 Haziran 2025 Pazar 2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor Kurban Bayramı 4. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi Demokrasi Bayramı 15 Temmuz 2025 Salı Zafer Bayramı 30 Ağustos 2025 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba İlgili Haberler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara "10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri" yazısı