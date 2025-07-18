10 Kasım'da okullar tatil mi 2025? Takvimle beraber tatil günleri netleşti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen genelge sonrası bu sene okullarda tatil olan günler belirlendi. 10 Kasım günü okullar tatil mi araması yapan öğrenciler, MEB 2026 takvimiyle beraber tatil günlerini öğrenmiş oldu.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ 2025?

Resmi tatiller takviminde yer almayan 10 Kasım'da iş yerlerinde normal mesai düzenine devam edilirken çeşitli anma törenleri düzenleniyor. 2025 - 2026 MEB takvimine göre bu yıl okullarda birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Buna göre bu yıl 10 Kasım'da okullarda ara tatil yaşanacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü anma günü, resmi tatiller takviminde yer almazken Türkiye'de ulusal yas günü olarak kabul ediliyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yas günü olan 10 Kasım, resmi tatil değildir. Bu nedenle iş yerlerinde normal mesai düzenine devam ediliyor. 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında resmi törenler düzenleniyor, 09.05'te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılıyor ve sirenler çalıyor.