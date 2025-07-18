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 | Sumru Tarhan

10 Kasım'da okullar tatil mi 2025? Takvimle beraber tatil günleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim ve öğretim yılı takvimi sonrasında 10 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Milyonlarca öğrenci 10 Kasım resmi tatil mi merak ederken MEB 2026 takvimi sonrası bu senenin tatil günleri netleşti. 2025 yılında yeni eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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10 Kasım'da okullar tatil mi 2025? Takvimle beraber tatil günleri netleşti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:03

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen genelge sonrası bu sene okullarda tatil olan günler belirlendi. günü okullar tatil mi araması yapan öğrenciler, MEB 2026 takvimiyle beraber tatil günlerini öğrenmiş oldu.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ 2025?

Resmi tatiller takviminde yer almayan 10 Kasım'da iş yerlerinde normal mesai düzenine devam edilirken çeşitli anma törenleri düzenleniyor. 2025 - 2026 MEB takvimine göre bu yıl okullarda birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Buna göre bu yıl 10 Kasım'da okullarda ara tatil yaşanacak.

10 Kasım'da okullar tatil mi 2025? Takvimle beraber tatil günleri netleşti

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü anma günü, resmi tatiller takviminde yer almazken Türkiye'de ulusal yas günü olarak kabul ediliyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yas günü olan 10 Kasım, resmi tatil değildir. Bu nedenle iş yerlerinde normal mesai düzenine devam ediliyor. 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında resmi törenler düzenleniyor, 09.05'te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılıyor ve sirenler çalıyor.

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ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#okul tatil
#10 Kasım
#Meb Takvimi
#Atatürk Anma Günü
#Ulusal Yas Günü
#Aktüel
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