TGRT Haber
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

10 Kasım'da okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders durumu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 10 Kasım'a sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 10 Kasım'da okullar tatil mi olduğu merak edilmeye başlandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde derslerin işlenip işlenmeyeceği gündeme geldi.

10 Kasım'da okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders durumu
Haber Merkezi
02.11.2025
14:28
02.11.2025
14:28

günlerinde okullar, , bankalar, kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Bu kapsamda Atatürk'ü Anma Günü'nün tatil olup olmadığı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 10 Kasım'da ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversiteler tatil mi olduğu merak ediliyor.

10 Kasım'da okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders durumu

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım tarihinde ülkemizde her yıl Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü kapsamında anma törenleri düzenleniyor. Ancak 10 Kasım tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için kamu kurum ve kuruluşları çalışmaya devam edecek.

İlkokul, ortaokul ve liseler ise 2025-2026 yılının ilk ara tatili kapsamında kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

10 Kasım'da okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders durumu

10 KASIM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için üniversitelerde dersler işlenmeye devam edecek.

