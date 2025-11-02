10 Kasım'da okullar tatil mi? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders durumu

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Bu kapsamda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün tatil olup olmadığı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 10 Kasım'da ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversiteler tatil mi olduğu merak ediliyor.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım tarihinde ülkemizde her yıl Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü kapsamında anma törenleri düzenleniyor. Ancak 10 Kasım tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için kamu kurum ve kuruluşları çalışmaya devam edecek.

İlkokul, ortaokul ve liseler ise 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kapsamında kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

10 KASIM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için üniversitelerde dersler işlenmeye devam edecek.