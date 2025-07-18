100 bin TL’lik uyanık kalma sorusu? Kim Milyoner Olmak İster’de Guiness Rekoru sorusu

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 100 bin TL’lik uykusuz kalma rekoru Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Yarışmada “Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür?” sorusu soruldu.

Sorunun cevap şıkları arasında ise 3, 9, 14 ve 19 yer aldı.

Peki, en uzun uyanık kalma rekoru kaç gündür?

Robert McDonald, uyumadan en uzun süre durma dünya rekorunu elinde tutan son kişiydi.

McDonald 1986 yılında, yaklaşık 18 gün, 21 saat ve 40 dakika boyunca uykusuz kaldı.

Yani, sorunun doğru cevabı D şıkkı olan 19 gün olacaktı.