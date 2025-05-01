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 | Murat Makas

100 kalorilik atıştırmalıklar neler? En az kalorili atıştırmalıklar ve tok hissetmek için öneriler

Ara öğün planlaması yaparken ilk akla gelen, elinizin altından eksik olmayan düşük kalorili atıştırmalıklarlistesi. Ancak kalori kadar önemli bir diğer unsur da hacim ve besin değeri; çünkü tok kalmak istiyorsanız lif, su ve protein içeriği yüksek seçeneklere yönelmelisiniz. Örneğin, iki yemek kaşığı humusla doldurulmuş salatalık teknelerinin hem az kalorili atıştırmalıklar arasında yer aldığını hem de midede hacim kapladığını biliyor muydunuz?

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100 kalorilik atıştırmalıklar neler? En az kalorili atıştırmalıklar ve tok hissetmek için öneriler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 18:08

Diyet yaparken akşamüstü bastıran açlık duygusunu bastırmak zor olabilir, ancak market raflarında kalorisi az atıştırmalıklar bulmak sanıldığından daha kolay. Bir avuç bademle bir dilim bitter çikolatayı dengelemek ya da kıtır sebze çubuklarını yoğurtlu dip sosla eşleştirmek, hem lezzetten ödün vermez hem de kalori bütçesini korur. Çoğu beslenme uzmanı, 80–120 kalori arası minik porsiyonların kan şekerini sabit tuttuğunu ve yeme krizlerini önlediğini vurgular; peki “100 kalorilik atıştırmalıklar gerçekten doyurur mu, yoksa yalnızca psikolojik rahatlama mı sağlar?” Kalem kağıt hazırsa, gün içindeki ani açlık ataklarına karşı hazırlayabileceğiniz pratik seçenekler ve tok tutma sırları sizi bekliyor.

100 kalorilik atıştırmalıklar neler? En az kalorili atıştırmalıklar ve tok hissetmek için öneriler

AZ KALORİLİ ATIŞTIRMALIKLAR HANGİLERİ?

Araştırmalar, 20 g kuru yemiş + taze meyve ikilisinin hem protein hem lif kombinasyonu sunduğunu gösterir. İşte diyetisyenlerin sık önerdiği az kalorili doyurucu yiyecekler:

  • 1 küçük muz + 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi ≈ 96 kcal
  • 1 su bardağı haşlanmış edamame (kabuksuz) ≈ 95 kcal
  • 2 ince dilim hindi füme + 1 dilim kaşar peyniri (light) ≈ 100 kcal
  • 1 orta boy havuç ve 1/3 avokadolu yoğurt dip sosu ≈ 90 kcal
  • 3 yemek kaşığı yoğurtlu chia pudingi + tarçın ≈ 100 kcal

Bu örnekler, hacim ve besleyiciliği dengeleyen düşük kalorili ara öğünlerdir; hafta başında hazırlayıp kapaklı kavanozlarda saklayarak iş yerine taşımak kolaydır.

100 KALORİLİK ATIŞTIRMALIKLAR LİSTESİ

Aşağıdaki mini menüleri dilediğiniz gün döndürerek kullanabilirsiniz. Hepsi tek porsiyonda 100 kalorilik atıştırmalıklar eşiğini geçmez:

100 kalorilik atıştırmalıklar neler? En az kalorili atıştırmalıklar ve tok hissetmek için öneriler

İpucu: Elinizin altında yağsız popcorn varsa 3 kupa (yaklaşık 20 g) patlamış mısır yalnızca 80 kalori eder ve yüksek lifle tokluk oluşturur.

KALORİSİZ ATIŞTIRMALIKLAR VAR MI?

“TAMAMEN sıfır kalori” diye sunulan ürünlerin çoğu pazarlama taktiğidir; fakat karbonhidrat ve yağ içeriği ihmal edilecek düzeyde olan salatalık, kereviz sapı, kabak şeritleri gibi sebzeler 15–20 kalori bandındadır, bu nedenle pratikte kalorisiz atıştırmalıklar olarak anılır. Bu sebzeleri limonlu suda bekleterek öğün aralarında çıtır sağlıklı atıştırmalığa dönüştürebilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çok az kalorili atıştırmalıklar nelerdir?
Salatalık çubukları, kereviz sapı, 2 yemek kaşığı fırınlanmış nohut, 100 g yağsız yoğurt + nane karışımı, 1 haşlanmış yumurta akı gibi örnekler 25–70 kalori aralığındadır.
100 kalori neye eşittir?
Yaklaşık 1 küçük muz, 12 adet çiğ badem, 1 ince dilim tam buğday ekmek veya 1,5 su bardağı patlamış (yağsız) mısır 100 kaloriye denk gelir.
Diyetteyken atıştırmalık ne yenir?
Protein-lif dengesi sunan kefir + meyve, humuslu sebze, lor peynirli galeta, fındıklı bitter çikolata kombinasyonları tercih edilebilir.
Kilo aldırmayan atıştırmalıklar nelerdir?
Kalorisi kontrollü, besleyici değer yüksek ve doygunluk sağlayan armut + tarçınlı yoğurt, chia puding, patlamış mısır (yağsız) ve sebze batonları kilo artışına yol açmadan açlığı bastırır.
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