100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen motor geliştirildi

Şubat 18, 2026 16:36
1
100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen motor geliştirildi

Horse Powertrains’in geliştirdiği H12 Concept, yüzde 44,2 termal verimlilik ve 3,3 litrelik tüketim iddiasıyla içten yanmalı motorlara yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Üstelik tamamen yenilenebilir yakıtla çalışacak şekilde tasarlandı.

2
100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen motor geliştirildi

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm hız kesmeden sürerken, içten yanmalı motorlar için de yeni arayışlar devam ediyor. İşte bu noktada sahneye çıkan Horse Powertrains, dikkat çeken bir hibrit motor konseptiyle gündemde. Şirket, WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede yaklaşık 3,3 litre yakıt tüketimi sunabildiğini açıkladığı yeni motorunu tanıttı.

En çarpıcı detay ise motorun yüzde 100 yenilenebilir yakıtla çalışabilmesi. Yani mesele sadece tüketimi düşürmek değil, aynı zamanda karbon ayak izini de azaltmak.

3
100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen motor geliştirildi

YÜZDE 44,2 TERMAL VERİMLİLİK

Şirketin verdiği bilgilere göre H12 Concept adı verilen bu yeni motor, maksimum yüzde 44,2 termal verimlilik değerine ulaşabiliyor. Bu oran, içten yanmalı motorlar için oldukça iddialı bir seviye.

H12 Concept aslında Horse’un HR12 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu. Ancak ciddi teknik dokunuşlar var. Motor, 17:1 sıkıştırma oranına sahip ve baştan sona yenilenebilir yakıtla çalışacak şekilde tasarlanmış. Açıklanan 3,3 litrelik tüketim verisi ise Avrupa’daki ortalama binek otomobiller baz alınarak WLTP test standartlarına göre hesaplandı.

4
100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen motor geliştirildi

Doğrusu, kağıt üzerindeki bu değerler bile otomotiv sektöründe dikkat çekmeye yetiyor.

YENİ EGR SİSTEMİ VE OPTİMİZE TURBO

Teknik tarafta yapılan iyileştirmeler de az değil. Motor; yeni nesil egzoz gazı devirdaim (EGR) sistemi, optimize edilmiş turboşarj ve yüksek enerjili ateşleme sistemiyle donatılmış durumda.

5
100 km'de 3,3 litre yakıt tüketen motor geliştirildi

Buna ek olarak geliştirilen hibrit şanzıman, daha iyi enerji yönetimi sağlıyor. İç sürtünmenin azaltılmasıyla da verimliliğe katkı sunuluyor. Yani sistem yalnızca motorla sınırlı değil; güç ünitesinin tamamı daha verimli çalışacak şekilde ele alınmış.

SERİ ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM

Horse Powertrains, proje ortağı Repsol ile birlikte iki prototip üretildiğini ve performans doğrulama testlerinin tamamlandığını açıkladı. Şirket şu anda üretim sürecine hazırlanıyor.

