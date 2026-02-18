100 km’de 3,3 litre yakıt tüketen motor geliştirildi

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm hız kesmeden sürerken, içten yanmalı motorlar için de yeni arayışlar devam ediyor. İşte bu noktada sahneye çıkan Horse Powertrains, dikkat çeken bir hibrit motor konseptiyle gündemde. Şirket, WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede yaklaşık 3,3 litre yakıt tüketimi sunabildiğini açıkladığı yeni motorunu tanıttı.

En çarpıcı detay ise motorun yüzde 100 yenilenebilir yakıtla çalışabilmesi. Yani mesele sadece tüketimi düşürmek değil, aynı zamanda karbon ayak izini de azaltmak.