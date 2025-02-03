100 milyon TL vergi kaçıran ünlü kim? 150 kişilik liste oluşturuldu

03 Şubat 2025 17:36 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 150 sanatçı ve ajansı denetleyerek bir oyuncunun sadece bir yılda 100 milyon lira vergi kaçırdığını tespit etti. Denetimler kapsamında, gelir ve giderler arasındaki uyumsuzluklar, yakınları adına tahsilat yapılması ve menajerler aracılığıyla vergi kaçırılması gibi yöntemler ortaya çıkarıldı. Bu durumda olan sanatçılar vergi dairelerine çağrılacak. 150 kişilik listenin genişlemesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanatçılar ve ajanslar üzerindeki denetimlerinde önemli vergi kaçakçılığı vakalarını ortaya çıkardı. Sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon lira vergi kaçırdığı belirlendi.

100 MİLYON TL VERGİ KAÇIRAN ÜNLÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler sonucunda, bir oyuncunun sadece bir yılda 100 milyon lira vergi kaçırdığı tespit edildi. Bu oyuncunun, gelirlerini yakınları ve menajerleri aracılığıyla kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yapılan analizlerde, bu kişinin banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri incelendiğinde, beyan edilen gelir ile gerçek kazanç arasında büyük bir uyumsuzluk bulundu.

Oyuncunun kaçırdığı vergi miktarının, sistematik bir şekilde gelirlerin düşük gösterilmesi ve başka kişiler üzerinden tahsilat yapılması yöntemiyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu süreçte kullanılan yöntemler, vergi kaçakçılığının organize bir şekilde yapıldığını ortaya koydu. Söz konusu oyuncu, vergi müfettişleri tarafından gelir beyanları ile gerçek kazançları arasındaki farkı izah etmesi için vergi dairelerine çağrılacak.

VERGİ KAÇIRAN 150 KİŞİLİK ÜNLÜ LİSTESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda, 150 sanatçı ve ajansın riskli bulunduğu açıklandı. Bu kişiler arasında, gelirlerini düşük göstermek için çeşitli yöntemler kullanan ve bu sayede vergi kaçıranlar yer alıyor. Yapılan analizler, Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi ile desteklenerek, gelir beyanları ile harcamalar arasındaki tutarsızlıklar tespit edildi.

Bu kapsamda, sadece bahsi geçen oyuncu değil, listeye alınan diğer sanatçılar ve ajanslar da vergi müfettişleri tarafından gelirlerini beyan etmeleri için davet edilecek. 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da ayrıntılı olarak incelenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletinin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı olduğunu belirtti.

100 MİLYON VERGİ KAÇIRAN ÜNLÜ OYUNCU KİM?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ismi açıklanmayan bir oyuncunun bir yılda 100 milyon lira vergi kaçırdığı belirlendi.

VERGİ KAÇIRAN SANATÇILAR NASIL TESPİT EDİLDİ?

Sanatçıların gelir beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri gibi kaynaklar analiz edilerek tespit edildi.

KAÇ SANATÇI VE AJANS VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR?

Denetimler sonucunda yaklaşık 150 sanatçı ve ajans riskli bulundu.