Aktüel
Avatar
Editor
 | Faruk Arvas

102 üniversitede İsrail’in saldırılarına karşı basın açıklaması

Genç İHH tarafından, terör devleti İsrail ve ABD’nin bölgemizdeki katliamlarına karşı Türkiye genelindeki 102 üniversitede Cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenlendi.

102 üniversitede İsrail'in saldırılarına karşı basın açıklaması
10.04.2026
saat ikonu 17:31
10.04.2026
Genç İHH tarafından, İsrail’in Filistin’deki işgaline ve Orta Doğu’daki saldırılarına karşı çıkmak amacıyla Türkiye genelinde 102 üniversitede ortak basın açıklaması düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen açıklamalarda üniversiteliler, İslam coğrafyalarına destek mesajı verdi.

102 üniversitede İsrail'in saldırılarına karşı basın açıklaması

Genç İHH, Türkiye genelindeki 102 üniversitede İsrail'in Filistin'deki işgaline ve Orta Doğu'daki saldırılarına karşı ortak basın açıklaması düzenleyerek İslam coğrafyalarına destek mesajı verdi.
Açıklamada, İsrail'in saldırganlığının tüm bölgeyi bir ateş çemberine sürüklediği ve sistematik bir soykırım ile yayılmacı bir vahşetin dışa vurumu olduğu belirtildi.
İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinlinin idam edilmesine yönelik insanlık dışı kararın kabul edilmediği vurgulandı.
Gazze'ye yönelik ablukanın temel ihtiyaçlara erişimi engellediği ifade edildi.
2010 yılında Mavi Marmara ile başlayan mücadelenin mirası olan Özgürlük ve Sumud Filosu'nun geçtiğimiz sene Gazze'ye uğurlandığı belirtildi.
12 Nisan'da 150 farklı ülkeden yüzlerce katılımcı ve 100'ü aşkın tekneyle İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak olan Avrasya Özgürlük ve Sumud Filosu'nun temel amacının ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak olduğu açıklandı.
“İsrail tüm bölgeyi ateşe sürüklüyor”

Üniversitelerde yapılan “Dünya Siyonizmden Kurtulacak” başlıklı ortak açıklamada, Mescid-i Aksa’nın 40 gün boyunca ibadete kapatıldığı belirtilerek, İsrail’in saldırganlığının tüm bölgeyi bir ateş çemberine sürüklediği ifade edildi. Açıklamada, “Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye'de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran'da 168 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve diğer saldırılar, sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışa vurumudur. Apartheid İsrail, hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir suça daha imza atmıştır. İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinlinin idam edilmesine yönelik insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Hiçbir hukuk ilkesine dayandırılamayan bu cani tutum, apartheid rejimin alçaklığını bir kere daha gözler önüne sermektedir.” denildi.

“Apartheid rejimine karşı mücadelemiz büyüyerek sürüyor”

Gazze’ye yönelik uygulanan ablukanın gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve temel ihtiyaçlara erişimi engellediği vurgulanan açıklamada, “Dünyanın başına bela olan siyonizmden elbette Filistin ve tüm insanlık bir gün kurtulacaktır. Bu Allah'ın vaadidir, hepimiz buna iman ediyoruz. Hukuksuzluğa karşı küresel bir vicdan çağrısı olarak 2010 yılında Mavi Marmara ile yola çıkmıştık. Bu mücadelenin mirası olan Özgürlük ve Sumud Filosu'nu geçtiğimiz sene Gazze'ye uğurladık. Uluslararası hukuka aykırı olmayan girişimlerimiz sonucunda hiçbir hukuk sistemine ve anayasaya sığmayacak şekilde aktivistlerimiz ve gemilerimiz uluslararası sularda alıkonulup, apartheid rejimin alçakça saldırılarına hedef olmuştur. Bugün bütün engelleme girişimlerine rağmen apartheid rejim karşısında mücadelemiz büyüyerek devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“150 ülkeden 100’ü aşkın gemi ve tekne yola çıkacak”

102 üniversitede İsrail'in saldırılarına karşı basın açıklaması

Yeni filonun çok daha geniş katılımlı olmasının planlandığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Avrasya Özgürlük ve Sumud Filosu, 12 Nisan’da 150 farklı ülkeden yüzlerce katılımcı ve 100’ü aşkın tekneyle İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak inşallah. Bugün yeniden bir araya gelen bu girişimin temel amacı; ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak, temel ihtiyaçları ulaştırmak ve uluslararası sularda suç ortaklığını ifşa etmektir.

Bu noktada üniversite gençliği olarak bizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Sizleri insani yardım için çalışmalara destek olmaya ve filoyu gündemden düşürmemeye davet ediyoruz. Dünyanın tüm vicdan sahibi halklarını, ateşkes için hükümetler üzerinde baskı oluşturmaya, hukuksuz uygulamalara son verilmesi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.”
102 üniversitede yapılan basın açıklamalarının ardından İslam coğrafyaları için dualar edildi

