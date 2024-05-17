1.072 km uzunlukta olan Aras Nehri Türkiye’de Erzurum’da doğuyor! Aras Nehri’nin geçtiği yerler ve kolları

17 May 2024 10:19 - Güncelleme : 17 May 2024 10:19

1.072 km uzunlukta olan Aras Nehri; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran’dan geçerek Hazar Denizi’ne dökülür. Aras Nehri’ne dair detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

ARAS NEHRİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Kafkasların en büyük nehirlerinden biri olan Aras, Erzurum il sınırlarında doğar. Tekman Yaylası’nın tüm sularını toplayan Aras, Sakaltutan Dağları’nın doğusunda bulunur. Bingöl Dağları’nın kuzey yamacında doğan bu nehir Türkiye-Ermenistan, Türkiye-İran, Türkiye-Azerbaycan sınırlarını oluşturur.

Aras Nehri 1.072 km uzunluğunda ve 102.000 km havza alanına sahiptir. Türkiye’de doğup yurtdışına dökülen nehirler arasındadır.

Ermenistan sınırlarından, Azerbaycan’a sonra İran sınırlarına ulaşan nehir en son yine Azerbaycan sınırlarına ulaşarak Hazar Denizi’ne dökülür.

Türkiye’de doğup başka ülkede denize dökülen bu nehrin Türkiye sınırları içindeki uzunluğu 548 km’dir.

Düzensiz rejime sahip olan Aras Nehri’nin debisi ise 285 m3’tür.

ARAS NEHRİ NEREDEN GEÇİYOR?

Türkiye’nin Erzurum sınırları içinde doğan nehir, Erzurum-Kars platosundan Ermenistan’a oradaki suları toplayarak Azerbaycan Nahçıvan’a daha sonra İran sınırına en son ise tekrar Azerbaycan-İran sınırından Hazar Denizi’ne dökülüyor.

ARAS NEHRİ KOLLARI

Aras Nehri’nin Türkiye’de sağdan dökülen kolları; Arpaçay, Zengmar, Sariso, Kotur, Hacılar, Kelibar, Ilgena, Dare ve Balha.

Gareso nehri ise Aras’a soldan dökülmekte.