108 yaşındaki Sabiha Özar hayatını kaybetti

03 Haziran 2024 13:44 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:25

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında Konya ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta yer alan ve "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini verdiği Sabiha Özar hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından Sabiha Özar'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

1916 yılında Konya'da dünyaya gelen Sabiha Özar ilk kez Atatürk'ü 22 Mart 1923 yılında gördü.

Atatürk'ün Konya ziyareti sırasında öğretmenleri ile birlikte istasyonda karşılamaya gittiler.

Burada Atatürk'ün verdiği "öğretmen ol" tavsiyesi ise hayatını değiştirdi.

Orada öğretmen olmaya karar verdiğini belirten Özar olayla ilgili yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Mustafa Kemal Paşa'nın başında bir kalpak vardı, gözleri pırıl pırıldı. Bize doğru hafifçe gülümseyerek geldi. Bir eliyle benim bir eliyle diğer kız öğrencinin başını okşadı. Baba şefkatiyle gözlerinin içine baktım. Hayatımda hiç öyle mavi göz görmemiştim, adeta ışık saçıyordu. 'Bakın' dedi, 'Çok güzel okula başlamışsınız çocuklar sizi ileride öğretmen olarak görmek isterim'. Ben zaten öğretmenlere bayılırdım, titreyerek 'öğretmen olacağım' diye düşündüm."

42 yıl boyunca Anadolu'nun farklı illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu.

108 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Özar son yıllarında İzmir Buca'da oğlunun yanında bir yaşam sürüyordu.