11 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Taha Akgül 2024 Paris Olimpiyatları’nda! Taha Akgül’ün hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:57

11 Avrupa, 3 Dünya ve 1 kez de olimpiyat şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Türkiye’nin en çok şampiyon olan güreşçisidir.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül, 22.10.1990 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Akgül, 34 yaşında 1.92 boyunda ve 118 kilodur. Ankara’da ikametgah eden sporcu Ankara Aski Spor Kulübü’ne üyedir.

Kahramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan milli güreşçi, yüksek lisansını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde tamamlamıştır.

Avrupa’da serbest güreşte en fazla şampiyonluğu bulunan Akgül, 2016 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak atanıp, 2021 yılında Spor Müşaviri olmuştur.

Bianka Cekusz ile evlidir.

TAHA AKGÜL KARİYERİ

Taha Akgül, 2012 senesinde Türkiye adına yarışmaya başladı.

2012 yılında 40.kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda altın madalya sahibi olan güreşçi, aynı yıl Sırbistan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştır.

Özbekistan’da 2014 yılında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kilo müsabakalarında İranlı rakibini 4-3 yenerek altın madalya sahibi ve dünya şampiyonu olmuştur.

Azerbaycan Bakü’de yapılan 2015 Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazandı.

2015 yılında Las Vegas’ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda rakibini 10-0 yenip ikinci kez dünya şampiyonu olmuştur.

2016 yılındaki Yaz Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı. Taha Akgül bu olimpiyatta Türkiye adına altın madalya alan ilk sporcu oldu.

2016 Sedat Simavi Ödülü aldı.

2017 yılında Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Erkekler Şampiyonası’nın finalinde Azerbaycanlı rakibini 8-2 yenerek altın madalya sahibi oldu.

2017 Mustafa V. Koç Spor Ödülü aldı.

Polonya’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk turunda Gürcü rakibini, çeyrek finalde Polonyalı rakibini yendi. Yarı finalde rakibini 4-0 yenen güreşçi finale çıktı. Akgül, Rus rakibini yenerek 8.kez Avrupa şampiyonu oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ilk turunda rakibini 5-0 skorla mağlup etti. Finalde Amerikalı rakibine 8-0 yenildi. Repesaj maçında Kırgız rakibini 4-0 skorla ve Moğol rakibini 5-0 yenerek bronz madalya sahibi oldu.

2021 yılında Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Akgül, ilk ve ikinci turda rakiplerini 5-0 yendi. Yarı finalde İranlı rakibine 4-0 mağlup oldu.

Bronz madalya maçında Amerikalı rakibini 6-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Akgül, 2022 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 2022 Yaşar Doğu Turnuvası’nda altın madalya almaya hak kazandı. Aynı yıl Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda dokuzuncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Yine 2022 yılında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

2022 yılında Dünya Güreş Birliği tarafından yılın güreşçisi seçildi.

2023 yılında Hırvatistan’da düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 10.kez Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı yıl yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda Macar rakibini yenerek bronz madalya aldı. İkinci turda rakiplerine galip gelerek yarı final maçına çıktı. Yarı finalde İranlı rakibine 4-0 yenilerek bronz madalya sahibi oldu ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda kota aldı.

62.Milliyet Gillette Spor Özel Ödülü ve 63.Milliyet Spor Ödülü Yılın Sporcusu Ödüllerini aldı.

2012-2024 yılları arasında 11 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.

2014-2015 ve 2022 yıllarında 3 kez dünya şampiyonu oldu.

"ANADOLU'NUN TOPRAĞINDA NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAKTIR."

En büyük motivasyon kaynağının ülkesine başarılar kazandırmak olduğunu söyleyen Akgül, Anadolu Ajansı muhabirine röportajında şu sözleri söyledi:

"Güreş, olimpiyat tarihinde bizim en başarılı branşımız durumunda. Bu geleneği bizden önceki ağabeylerimizden aldık, bugünlere getirdik.

İnşallah, bu bayrağı bizden sonraki kardeşlerimiz de daha ileriye taşıyacaklardır.

Güreşin geninde, Anadolu'nun toprağında bu var. Bu Anadolu'nun toprağında nice inşallah yiğitler, şampiyonlar çıkacaktır.

Biz bıraktığımızda da bayrağı birileri devralacaktır. Şu an ufak tefek jenerasyon sıkıntısı belki yaşanabilir ama dediğim gibi bu ülkenin toprağında bu var.

Yeni yetenekler çıkacaktır, olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir."